- Дата публикации
-
- Категория
- Война
- Количество просмотров
- 432
- Время на прочтение
- 1 мин
Враг атаковал Харьков беспилотниками: есть пострадавшие и жертва
Российские террористы в очередной раз атаковали гражданских.
Вечером 29 марта российские оккупанты ударили "Шахедами" по Харькову. Есть погибший человек.
Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.
Как отметил чиновник, в Шевченковском районе города зафиксировано попадание вражеского БПЛА в частный дом.
"Один человек погиб, один — ранен", — сообщил Синегубов.
Впоследствии стало известно, что количество пострадавших в результате массированной вражеской атаки увеличилось до десяти человек. Среди них – 16-летние парень и девушка.
Также известно, что на одном из мест прилетов пожар. Есть раненые, по меньшей мере, один в тяжелом состоянии.
"По предварительной информации попадания вражеских БПЛА произошли по шести адресам", — детализировал мэр.
Напомним, в Харькове вечером 29 марта раздалась серия взрывов. Враг атаковал город "Шахедами".