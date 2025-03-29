ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Война
Количество просмотров
432
Время на прочтение
1 мин

Враг атаковал Харьков беспилотниками: есть пострадавшие и жертва

Российские террористы в очередной раз атаковали гражданских.

Автор публикации
Катерина Сердюк Катерина Сердюк
Атака "Шахедами" по Харькову

Атака "Шахедами" по Харькову / © ТСН.ua

Вечером 29 марта российские оккупанты ударили "Шахедами" по Харькову. Есть погибший человек.

Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.

Как отметил чиновник, в Шевченковском районе города зафиксировано попадание вражеского БПЛА в частный дом.

"Один человек погиб, один — ранен", — сообщил Синегубов.

Впоследствии стало известно, что количество пострадавших в результате массированной вражеской атаки увеличилось до десяти человек. Среди них – 16-летние парень и девушка.

Также известно, что на одном из мест прилетов пожар. Есть раненые, по меньшей мере, один в тяжелом состоянии.

"По предварительной информации попадания вражеских БПЛА произошли по шести адресам", — детализировал мэр.

Напомним, в Харькове вечером 29 марта раздалась серия взрывов. Враг атаковал город "Шахедами".

Дата публикации
Количество просмотров
432
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie