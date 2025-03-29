Враг атаковал Харьков беспилотниками: есть пострадавшие и жертва

Атака "Шахедами" по Харькову / © ТСН.ua

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Вечером 29 марта российские оккупанты ударили "Шахедами" по Харькову. Есть погибший человек.

Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.

Как отметил чиновник, в Шевченковском районе города зафиксировано попадание вражеского БПЛА в частный дом.

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"Один человек погиб, один — ранен", — сообщил Синегубов.

Впоследствии стало известно, что количество пострадавших в результате массированной вражеской атаки увеличилось до десяти человек. Среди них – 16-летние парень и девушка.

Также известно, что на одном из мест прилетов пожар. Есть раненые, по меньшей мере, один в тяжелом состоянии.

"По предварительной информации попадания вражеских БПЛА произошли по шести адресам", — детализировал мэр.

Напомним, в Харькове вечером 29 марта раздалась серия взрывов. Враг атаковал город "Шахедами".