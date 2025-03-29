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Россияне атакуют баллистикой Кривой Рог: подробности
Тревога в регионе была объявлена в 10:36.
В субботу, 29 марта, в Кривом Роге в Днепропетровской области произошли сильные взрывы. Российские войска атакуют город баллистикой.
Об этом сообщили глава МВА Александр Вилкул и руководитель ОВА Сергей Лысак.
"Кривой Рог. Ракетная атака. Баллистика. Ничего не снимаем и не выкладываем в Интернет. Возможны еще выходы", - обратился чиновник к горожанам.
Взрывы в городе подтвердили и в областной военной администрации. Сергей Лысак пообещал детали впоследствии.
Напомним, ночью против 29 марта армия РФ массированно избивала по Украине. Враг нанес удар по Днепровщине, Киевщине, Сумщине, Харьковщине, Хмельнитчине.