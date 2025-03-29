Россияне атакуют баллистикой Кривой Рог: подробности

Ракетный удар. / © Getty Images

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В субботу, 29 марта, в Кривом Роге в Днепропетровской области произошли сильные взрывы. Российские войска атакуют город баллистикой.

Об этом сообщили глава МВА Александр Вилкул и руководитель ОВА Сергей Лысак.

"Кривой Рог. Ракетная атака. Баллистика. Ничего не снимаем и не выкладываем в Интернет. Возможны еще выходы", - обратился чиновник к горожанам.

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Взрывы в городе подтвердили и в областной военной администрации. Сергей Лысак пообещал детали впоследствии.

Напомним, ночью против 29 марта армия РФ массированно избивала по Украине. Враг нанес удар по Днепровщине, Киевщине, Сумщине, Харьковщине, Хмельнитчине.

Дата публикации 00:30, 29.03.25 Количество просмотров 27 Первые новости субботы! ТСН 00:00 22 марта! Взрывы в Киеве и Днепре!