ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Война
Количество просмотров
65
Время на прочтение
1 мин

Россияне продолжают продвигаться в Курской области: детали от ISW

Россияне сообщают о якобы захвате некоторых населенных пунктов.

Автор публикации
Елена Капник Елена Капник
Курск.

Курск. / © Associated Press

Российские войска продвинулись в приграничные районы Курской области. В частности, к северным окрестностям Гуево, возле Суджи.

Об этом говорится в новом отчете Институт изучения войны ( ISW ).

Аналитики отмечают, что российские источники, включая Министерство обороны России, повторили заявления, что якобы захватчики захватили Гоголевку (юго-западнее Суджи) и продвинулись восточнее и в центре Гуево. Впрочем, в ISW не могут подтвердить эти заявления.

Российские милблогеры утверждали, что войска РФ якобы атакуют в Курской области вблизи Олешни и Гоголевки, а также на севере Сумской области вблизи Владимировки ты Веселовки, что на севере города Сумы, и вблизи Журавки, северо-восточнее областного центра.

Российские милблогеры утверждали, что украинские войска удерживают позиции в южном Гуеве, Горнале (южнее Гуева) и Олешне.

Напомним, The Telegraph пишет, что ВСУ продвигаются вглубь Белгородской области. Тем временем в Кремле заявляют об отражении атаки. Эксперты называют это "тихим вторжением".

Дата публикации
Количество просмотров
65
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie