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Россияне продолжают продвигаться в Курской области: детали от ISW
Россияне сообщают о якобы захвате некоторых населенных пунктов.
Российские войска продвинулись в приграничные районы Курской области. В частности, к северным окрестностям Гуево, возле Суджи.
Об этом говорится в новом отчете Институт изучения войны ( ISW ).
Аналитики отмечают, что российские источники, включая Министерство обороны России, повторили заявления, что якобы захватчики захватили Гоголевку (юго-западнее Суджи) и продвинулись восточнее и в центре Гуево. Впрочем, в ISW не могут подтвердить эти заявления.
Российские милблогеры утверждали, что войска РФ якобы атакуют в Курской области вблизи Олешни и Гоголевки, а также на севере Сумской области вблизи Владимировки ты Веселовки, что на севере города Сумы, и вблизи Журавки, северо-восточнее областного центра.
Российские милблогеры утверждали, что украинские войска удерживают позиции в южном Гуеве, Горнале (южнее Гуева) и Олешне.
Напомним, The Telegraph пишет, что ВСУ продвигаются вглубь Белгородской области. Тем временем в Кремле заявляют об отражении атаки. Эксперты называют это "тихим вторжением".