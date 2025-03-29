Курск. / © Associated Press

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Российские войска продвинулись в приграничные районы Курской области. В частности, к северным окрестностям Гуево, возле Суджи.

Об этом говорится в новом отчете Институт изучения войны ( ISW ).

Аналитики отмечают, что российские источники, включая Министерство обороны России, повторили заявления, что якобы захватчики захватили Гоголевку (юго-западнее Суджи) и продвинулись восточнее и в центре Гуево. Впрочем, в ISW не могут подтвердить эти заявления.

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Российские милблогеры утверждали, что войска РФ якобы атакуют в Курской области вблизи Олешни и Гоголевки, а также на севере Сумской области вблизи Владимировки ты Веселовки, что на севере города Сумы, и вблизи Журавки, северо-восточнее областного центра.

Российские милблогеры утверждали, что украинские войска удерживают позиции в южном Гуеве, Горнале (южнее Гуева) и Олешне.

Напомним, The Telegraph пишет, что ВСУ продвигаются вглубь Белгородской области. Тем временем в Кремле заявляют об отражении атаки. Эксперты называют это "тихим вторжением".

Дата публикации 00:00, 29.03.25 Количество просмотров 11 Украина в фокусе иностранных медиа: война, в ожидании перемирия и скандал вокруг команды Трампа