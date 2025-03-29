ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Деньги
Количество просмотров
82
Время на прочтение
1 мин

Цены на один из популярных овощей в Украине снизились

Спрос на тепличные помидоры продолжает падать, в частности, из-за роста предложения из одной из стран.

Автор публикации
Наталия Магдык Наталия Магдык
Помидоры стали дешевле

Помидоры стали дешевле / © pixabay.com

Украинский рынок тепличных помидоров переживает спад спроса. Трейдеры отмечают, что основные закупки делают только крупные розничные сети для поддержки ассортимента, в то время как предложение растет из-за поставок из Турции.

Об этом сообщают аналитики EastFruit .

На этой неделе спрос на тепличные помидоры в Украине снова упал. Крупные розничные сети скупают товар только малыми партиями для поддержки ассортимента, а предложение из Турции значительно превышает спрос.

Из-за понижения спроса на тепличные помидоры продавцы вынуждены пересматривать цены. Импортные помидоры из Турции теперь предлагаются по 70-90 грн/кг, что на 17% дешевле прошлогодних цен.

На сегодняшний день помидоры в Украине дешевле на 12% по сравнению с концом марта 2024 года. Операторы рынка не исключают дальнейшего снижения цен, поскольку поставки стабильны, а спрос остается низким.

Напомним, ранее мы писали о том, что в середине марта на рынке тепличных помидоров в Украине наблюдался рост цен.

Дата публикации
Количество просмотров
82
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie