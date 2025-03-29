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Цены на один из популярных овощей в Украине снизились
Спрос на тепличные помидоры продолжает падать, в частности, из-за роста предложения из одной из стран.
Украинский рынок тепличных помидоров переживает спад спроса. Трейдеры отмечают, что основные закупки делают только крупные розничные сети для поддержки ассортимента, в то время как предложение растет из-за поставок из Турции.
Об этом сообщают аналитики EastFruit .
На этой неделе спрос на тепличные помидоры в Украине снова упал. Крупные розничные сети скупают товар только малыми партиями для поддержки ассортимента, а предложение из Турции значительно превышает спрос.
Из-за понижения спроса на тепличные помидоры продавцы вынуждены пересматривать цены. Импортные помидоры из Турции теперь предлагаются по 70-90 грн/кг, что на 17% дешевле прошлогодних цен.
На сегодняшний день помидоры в Украине дешевле на 12% по сравнению с концом марта 2024 года. Операторы рынка не исключают дальнейшего снижения цен, поскольку поставки стабильны, а спрос остается низким.
Напомним, ранее мы писали о том, что в середине марта на рынке тепличных помидоров в Украине наблюдался рост цен.