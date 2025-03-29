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Ціни на один з популярних овочів в Україні знизилися
Попит на тепличні помідори продовжує падати, зокрема через зростання пропозиції з однієї з країн.
Український ринок тепличних помідорів переживає спад попиту. Трейдери відзначають, що основні закупівлі роблять лише великі роздрібні мережі для підтримки асортименту, тоді як пропозиція зростає через поставки з Туреччини.
Про це повідомляють аналітики EastFruit.
Цього тижня попит на тепличні помідори в Україні знову впав. Великі роздрібні мережі скуповують товар лише малими партіями для підтримки асортименту, а пропозиція з Туреччини значно перевищує попит.
Через зниження попиту на тепличні помідори продавці змушені переглядати ціни. Імпортні помідори з Туреччини тепер пропонуються по 70-90 грн/кг, що на 17% дешевше за минулотижневі ціни.
На сьогодні помідори в Україні дешевші на 12% порівняно з кінцем березня 2024 року. Оператори ринку не виключають подальше зниження цін, оскільки постачання стабільні, а попит залишається низьким.
Нагадаємо, раніше ми писали про те, що у середині березня на ринку тепличних помідорів в Україні спостерігалося зростання цін.