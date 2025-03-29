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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Гроші
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Ціни на один з популярних овочів в Україні знизилися

Попит на тепличні помідори продовжує падати, зокрема через зростання пропозиції з однієї з країн.

Автор публікації
Наталія Магдик Наталія Магдик
Помідори стали дешевшими

Помідори стали дешевшими / © pixabay.com

Український ринок тепличних помідорів переживає спад попиту. Трейдери відзначають, що основні закупівлі роблять лише великі роздрібні мережі для підтримки асортименту, тоді як пропозиція зростає через поставки з Туреччини.

Про це повідомляють аналітики EastFruit.

Цього тижня попит на тепличні помідори в Україні знову впав. Великі роздрібні мережі скуповують товар лише малими партіями для підтримки асортименту, а пропозиція з Туреччини значно перевищує попит.

Через зниження попиту на тепличні помідори продавці змушені переглядати ціни. Імпортні помідори з Туреччини тепер пропонуються по 70-90 грн/кг, що на 17% дешевше за минулотижневі ціни.

На сьогодні помідори в Україні дешевші на 12% порівняно з кінцем березня 2024 року. Оператори ринку не виключають подальше зниження цін, оскільки постачання стабільні, а попит залишається низьким.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що у середині березня на ринку тепличних помідорів в Україні спостерігалося зростання цін.

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