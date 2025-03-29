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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Війна
Кількість переглядів
451
Час на прочитання
1 хв

Армія РФ просувається далі на Донеччині та в Курській області: мапи DeepState

Росіяни мають локальні успіхи.

Автор публікації
Олена Капнік Олена Капнік
Російська армія.

Російська армія. / © Getty Images

Армія Російської Федерації має просування в Курській області та на Донбасі.

Про це повідомили аналітики проєкту DeepState.

Ворог просунувся на Курщині, в Надіївці та Розливі”, - йдеться у повідомленні.

Просування РФ на Курщині. / © Deepstatemap

Просування РФ на Курщині. / © Deepstatemap

Просування РФ на Донеччині. / © Deepstatemap

Просування РФ на Донеччині. / © Deepstatemap

Просування РФ на Донбасі. / © Deepstatemap

Просування РФ на Донбасі. / © Deepstatemap

Нагадаємо, Reuters повідомляє про те, що ЗСУ просунулися на 3-4 км вглиб Бєлгородської області. Західні аналітики заявляють про просування на кілька кілометрів. Ні Київ, ні Москва офіційно не підтверджують це.

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