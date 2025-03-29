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- Війна
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Армія РФ просувається далі на Донеччині та в Курській області: мапи DeepState
Росіяни мають локальні успіхи.
Армія Російської Федерації має просування в Курській області та на Донбасі.
Про це повідомили аналітики проєкту DeepState.
Ворог просунувся на Курщині, в Надіївці та Розливі”, - йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, Reuters повідомляє про те, що ЗСУ просунулися на 3-4 км вглиб Бєлгородської області. Західні аналітики заявляють про просування на кілька кілометрів. Ні Київ, ні Москва офіційно не підтверджують це.