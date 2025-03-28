Українців попередили про здорожчання продуктів / © Associated Press

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Протягом 2025 року в Україні продовжать дорожчати продукти. Це може стосуватися овочів, необхідних для приготування борщу, хлібобулочної продукції. Після посту здорожчає м’ясо, а ближче до Великодня — курячі яйця.

Про це виданню "РБК-Україна» розповів заступник очільника Всеукраїнської аграрної ради Денис Марчук.

Ціни на хліб

«За минулий рік ціни на хлібобулочні вироби зросли на 20%. Ситуація цьогоріч буде така сама, оскільки у січні і лютому ми бачили подорожчання на 1%, а от у березні ріст трішки пригальмував, але не факт що так буде надалі. Тому, скоріш за все, спостерігатимемо поступове зростання цін», — сказав він.

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У формуванні ціни на хліб велику роль грає вартість електроенергії, а також ціни на логістику й співвідношення курсу долара до гривні, бо вартість багатьох виробничих процесів закладається у валюті. Також на ціну вливає відсутність кадрів, оскільки це супроводжується витратами, зокрема застосування машинних технологій і це створює додаткове фінансове навантаження, що далі враховується у формуванні ціни на продукцію.

Ціни на м’ясо

За даними Марчука, вартість яловичини зростає, бо поголів’я худоби зменшується. Втім, вона не надто популярна серед українців через дороговизну. І вартість кормів також висока. Наразі ріст цін на яловичину трішки призупинився, але із закінченням посту і у зв’язку із травневими святами ціна може піднятись.

Вартість овочів для борщового набору

Ціни на борщовий набір зросли торік, оскільки було недостатньо продукції, яку закладали на зберігання, а саме: картопля, морква, буряк, капуста, цибуля. Аграрії намагались продати овочі одразу з поля, а те, що можна було зберігати, воно піднялось у ціні і така тенденція буде до моменту отримання нового врожаю, коли почнуть з’являтись овочі з відкритого ґрунту.

«Сезон має бути непоганий, оскільки багато хто через неможливість постачання продукції із Херсонської та Запорізької областей почали збільшувати площі вирощування овочів на Київщині, тому пропозицій буде достатньо. Втім, поки овочі не будуть дешевими», — вважає Марчук.

Раніше повідомлялося, що в Україні здорожчають яйця.