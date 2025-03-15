В Україні продовжує підвищуватись ціна на популярний овоч

На сьогоднішній день ціни на тепличний томат в Україні вже в середньому на 22% вищі, ніж за аналогічний період минулого року.

На поточному тижні на ринку тепличних помідорів в Україні спостерігалося посилення підвищувальних цінових тенденцій.

Про це повідомляють аналітики проєкту EastFruit.

Через стабільно низький попит на цю продукцію, який спостерігався на ринку томатів протягом останніх кілька тижнів, імпортери змушені були скоротити обсяги поставок. В результаті, пропозиція турецьких овочів на українському ринку значно скоротилася, що на тлі зростання попиту спровокувало чергове подорожчання в даному сегменті.

Так, сьогодні ціна на тепличні томати сформувалися в діапазоні 85-95 грн/кг ($2,05-2,29/кг), що в середньому на 13% дорожче, ніж наприкінці минулого робочого тижня. Таку цінову тенденцію експерти проекту пояснюють скороченням пропозиції в Україні імпортного томату, основним постачальником якого є Туреччина, що пов’язано зі зниженням імпорту з цієї країни через сезонний фактор.

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Варто зазначити, що на сьогоднішній день ціни на тепличний томат в Україні вже в середньому на 22% вищі, ніж за аналогічний період минулого року. При цьому учасники ринку не відкидали подальшого зростання цін на цю продукцію в тому випадку, якщо постачання томатів з Туреччини до України найближчим часом не відновиться. Слід зазначити, що реалізація томатів у місцевих тепличних комбінатах розпочнеться не раніше середини квітня.

Нагадаємо, за останній тиждень в Україні встановилася тенденція зростання цін на тепличні огірки.

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