Новолуние 29 марта 2025: три ритуалы для трансформации

Новолуние — время для ритуалов освобождения от прошлого / © ТСН.ua

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Новолуние 29 марта 2029 года состоится в знаке Овна — и это будет очень сильный, взрывной период начала нового этапа, когда Вселенная буквально подталкивает к действиям, трансформациям, новым стартам. Это Молодой человек войны и внутреннего лидера, период, когда нужно запускать то, что долго откладывалось, но с осознанностью, ибо энергия может быть импульсивной.

Нюансы Новолуния в Овне 29 марта 2029 года

Стихия – Огонь : это начало новых дел, заряд энергии, но возможны конфликты и агрессия.

Мощный период для: работы с гневом, образами; практик смелости, самоутверждения; запуска долгосрочных личных проектов; трансформации внутреннего "воина".

Сложности периода : импульсивные решения, конфликты, повышенная тревожность.

Не стоит: начинать конфронтации, вступать в споры, ставить ультиматумы.

Три ритуалы для трансформации в Новолуние

1. Ритуал "Пыльное намерение"

Цель: очистить пространство от старика и зарядить новое намерение.

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Что нужно:

свеча;

бумага;

ручка.

Как проводить:

Зажгите свечу и сядьте в тишине. Напишите на бумаге то, что хотите трансформировать или отпустить (страхи, оскорбления, убеждения). Затем напишите намерение в настоящем времени: "Я смело двигаюсь вперед", "Я свободна от прошлого", "Я готова принять новые возможности". Сожгите листик, чувствуя, как вместе с дымом идет все лишнее.

2. Медитация "Я - Воин Своей Жизни"

Цель: активировать внутреннюю силу и уверенность.

Как проводить:

Сядьте или лягте удобно.

Закройте глаза, сделайте глубокие вдохи.

Представьте красное пламя в своем сердце, которое с каждым вдохом разрастается, очищает вас, дарит решительность и спокойствие.

После медитации проговорите: "Я имею силу создавать свою жизнь. Мое сердце - мой компас".

3. Ритуал с Огнем и Водой "Увольнение и принятие"

Цель: оставить старое и пригласить новое.

Что нужно:

маленькая миска с водой;

свеча;

два листика.

Как проводить:

На первом листике напишите то, что хотите оставить в прошлом (страх, сомнение, старую привычку). На втором – то, что хотите пригласить в жизнь. Сожгите первый листик над свечой (пепел можно развеять). Второй листик положите под миску с водой на ночь. Утром произнесите: "Я принимаю новый путь. Пусть мое сердце будет свободно, а путь ясен".