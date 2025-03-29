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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Астрология
Количество просмотров
41
Время на прочтение
2 мин

Новолуние 29 марта 2025: три ритуалы для трансформации

29 марта 2029 года новолуние в огненном Овне открывает период смелых начинаний.

Автор публикации
Елена Кузьмич Елена Кузьмич
Новолуние, астрология

Новолуние — время для ритуалов освобождения от прошлого / © ТСН.ua

Новолуние 29 марта 2029 года состоится в знаке Овна — и это будет очень сильный, взрывной период начала нового этапа, когда Вселенная буквально подталкивает к действиям, трансформациям, новым стартам. Это Молодой человек войны и внутреннего лидера, период, когда нужно запускать то, что долго откладывалось, но с осознанностью, ибо энергия может быть импульсивной.

Нюансы Новолуния в Овне 29 марта 2029 года

  • Стихия – Огонь: это начало новых дел, заряд энергии, но возможны конфликты и агрессия.

  • Мощный период для:

    • работы с гневом, образами;

    • практик смелости, самоутверждения;

    • запуска долгосрочных личных проектов;

    • трансформации внутреннего "воина".

  • Сложности периода : импульсивные решения, конфликты, повышенная тревожность.

  • Не стоит: начинать конфронтации, вступать в споры, ставить ультиматумы.

Три ритуалы для трансформации в Новолуние

1. Ритуал "Пыльное намерение"

Цель: очистить пространство от старика и зарядить новое намерение.

Что нужно:

  • свеча;

  • бумага;

  • ручка.

Как проводить:

  1. Зажгите свечу и сядьте в тишине.

  2. Напишите на бумаге то, что хотите трансформировать или отпустить (страхи, оскорбления, убеждения).

  3. Затем напишите намерение в настоящем времени: "Я смело двигаюсь вперед", "Я свободна от прошлого", "Я готова принять новые возможности".

  4. Сожгите листик, чувствуя, как вместе с дымом идет все лишнее.

2. Медитация "Я - Воин Своей Жизни"

Цель: активировать внутреннюю силу и уверенность.

Как проводить:

  • Сядьте или лягте удобно.

  • Закройте глаза, сделайте глубокие вдохи.

  • Представьте красное пламя в своем сердце, которое с каждым вдохом разрастается, очищает вас, дарит решительность и спокойствие.

  • После медитации проговорите: "Я имею силу создавать свою жизнь. Мое сердце - мой компас".

3. Ритуал с Огнем и Водой "Увольнение и принятие"

Цель: оставить старое и пригласить новое.

Что нужно:

  • маленькая миска с водой;

  • свеча;

  • два листика.

Как проводить:

  1. На первом листике напишите то, что хотите оставить в прошлом (страх, сомнение, старую привычку).

  2. На втором – то, что хотите пригласить в жизнь.

  3. Сожгите первый листик над свечой (пепел можно развеять).

  4. Второй листик положите под миску с водой на ночь.

  5. Утром произнесите: "Я принимаю новый путь. Пусть мое сердце будет свободно, а путь ясен".

Дата публикации
Количество просмотров
41
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