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Новолуние 29 марта 2025: три ритуалы для трансформации
29 марта 2029 года новолуние в огненном Овне открывает период смелых начинаний.
Новолуние 29 марта 2029 года состоится в знаке Овна — и это будет очень сильный, взрывной период начала нового этапа, когда Вселенная буквально подталкивает к действиям, трансформациям, новым стартам. Это Молодой человек войны и внутреннего лидера, период, когда нужно запускать то, что долго откладывалось, но с осознанностью, ибо энергия может быть импульсивной.
Нюансы Новолуния в Овне 29 марта 2029 года
Стихия – Огонь: это начало новых дел, заряд энергии, но возможны конфликты и агрессия.
Мощный период для:
работы с гневом, образами;
практик смелости, самоутверждения;
запуска долгосрочных личных проектов;
трансформации внутреннего "воина".
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Сложности периода : импульсивные решения, конфликты, повышенная тревожность.
Не стоит: начинать конфронтации, вступать в споры, ставить ультиматумы.
Три ритуалы для трансформации в Новолуние
1. Ритуал "Пыльное намерение"
Цель: очистить пространство от старика и зарядить новое намерение.
Что нужно:
свеча;
бумага;
ручка.
Как проводить:
Зажгите свечу и сядьте в тишине.
Напишите на бумаге то, что хотите трансформировать или отпустить (страхи, оскорбления, убеждения).
Затем напишите намерение в настоящем времени: "Я смело двигаюсь вперед", "Я свободна от прошлого", "Я готова принять новые возможности".
Сожгите листик, чувствуя, как вместе с дымом идет все лишнее.
2. Медитация "Я - Воин Своей Жизни"
Цель: активировать внутреннюю силу и уверенность.
Как проводить:
Сядьте или лягте удобно.
Закройте глаза, сделайте глубокие вдохи.
Представьте красное пламя в своем сердце, которое с каждым вдохом разрастается, очищает вас, дарит решительность и спокойствие.
После медитации проговорите: "Я имею силу создавать свою жизнь. Мое сердце - мой компас".
3. Ритуал с Огнем и Водой "Увольнение и принятие"
Цель: оставить старое и пригласить новое.
Что нужно:
маленькая миска с водой;
свеча;
два листика.
Как проводить:
На первом листике напишите то, что хотите оставить в прошлом (страх, сомнение, старую привычку).
На втором – то, что хотите пригласить в жизнь.
Сожгите первый листик над свечой (пепел можно развеять).
Второй листик положите под миску с водой на ночь.
Утром произнесите: "Я принимаю новый путь. Пусть мое сердце будет свободно, а путь ясен".