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Дата публікації
Категорія
Астрологія
Кількість переглядів
49
Час на прочитання
2 хв

Молодик 29 березня 2025 року: три ритуали для трансформації

29 березня 2029 року Молодик у вогненному Овні відкриває період сміливих починань.

Автор публікації
Олена Кузьмич Олена Кузьмич
Молодик, астрологія

Молодик — час для ритуалів звільнення від минулого / © ТСН.ua

Молодик 29 березня 2029 року відбудеться у знаку Овна — і це буде дуже сильний, вибуховий період початку нового етапу, коли Всесвіт буквально підштовхує до дій, трансформацій, нових стартів. Це Молодик війни й внутрішнього лідера, період, коли треба запускати те, що довго відкладалося, але з усвідомленістю, бо енергія може бути імпульсивною.

Нюанси Молодика в Овні 29 березня 2029 року

  • Стихія — Вогонь: це початок нових справ, заряд енергії, але можливі конфлікти та агресія.

  • Потужний період для:

    • роботи з гнівом, образами;

    • практик сміливості, самоствердження;

    • запуску довгострокових особистих проєктів;

    • трансформації внутрішнього «воїна».

  • Складнощі періоду: імпульсивні рішення, конфлікти, підвищена тривожність.

  • Не варто: починати конфронтації, вступати в спори, ставити ультиматуми.

Три ритуали для трансформації на Молодик

1. Ритуал “Палкий намір”

Мета: очистити простір від старого та зарядити новий намір.

Що потрібно:

  • свічка;

  • папір;

  • ручка.

Як проводити:

  1. Запаліть свічку та сядьте в тиші.

  2. Напишіть на папері те, що хочете трансформувати або відпустити (страхи, образи, переконання).

  3. Потім напишіть намір у теперішньому часі: “Я сміливо рухаюся вперед”, “Я вільна/ий від минулого”, “Я готова/ий прийняти нові можливості”.

  4. Спаліть листочок, відчуваючи, як разом із димом іде все зайве.

2. Медитація “Я — Воїн Свого Життя”

Мета: активувати внутрішню силу та впевненість.

Як проводити:

  • Сядьте або ляжте зручно.

  • Закрийте очі, зробіть глибокі вдихи.

  • Уявіть червоне полум’я у своєму серці, яке з кожним вдихом розростається, очищає вас, дарує рішучість і спокій.

  • Після медитації проговоріть: “Я маю силу створювати своє життя. Моє серце — мій компас”.

3. Ритуал з Вогнем і Водою “Звільнення і прийняття”

Мета: залишити старе й запросити нове.

Що потрібно:

  • маленька миска з водою;

  • свічка;

  • два листочки.

Як проводити:

  1. На першому листочку напишіть те, що хочете залишити в минулому (страх, сумнів, стару звичку).

  2. На другому — те, що хочете запросити в життя.

  3. Спаліть перший листочок над свічкою (попіл можна розвіяти).

  4. Другий листочок покладіть під миску з водою на ніч.

  5. Вранці промовте: “Я приймаю новий шлях. Нехай моє серце буде вільне, а шлях ясний”.

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