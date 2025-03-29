Молодик 29 березня 2025 року: три ритуали для трансформації

Молодик — час для ритуалів звільнення від минулого / © ТСН.ua

Реклама

Молодик 29 березня 2029 року відбудеться у знаку Овна — і це буде дуже сильний, вибуховий період початку нового етапу, коли Всесвіт буквально підштовхує до дій, трансформацій, нових стартів. Це Молодик війни й внутрішнього лідера, період, коли треба запускати те, що довго відкладалося, але з усвідомленістю, бо енергія може бути імпульсивною.

Нюанси Молодика в Овні 29 березня 2029 року

Стихія — Вогонь : це початок нових справ, заряд енергії, але можливі конфлікти та агресія.

Потужний період для: роботи з гнівом, образами; практик сміливості, самоствердження; запуску довгострокових особистих проєктів; трансформації внутрішнього «воїна».

Складнощі періоду : імпульсивні рішення, конфлікти, підвищена тривожність.

Не варто: починати конфронтації, вступати в спори, ставити ультиматуми.

Три ритуали для трансформації на Молодик

1. Ритуал “Палкий намір”

Мета: очистити простір від старого та зарядити новий намір.

Реклама

Що потрібно:

свічка;

папір;

ручка.

Як проводити:

Запаліть свічку та сядьте в тиші. Напишіть на папері те, що хочете трансформувати або відпустити (страхи, образи, переконання). Потім напишіть намір у теперішньому часі: “Я сміливо рухаюся вперед”, “Я вільна/ий від минулого”, “Я готова/ий прийняти нові можливості”. Спаліть листочок, відчуваючи, як разом із димом іде все зайве.

2. Медитація “Я — Воїн Свого Життя”

Мета: активувати внутрішню силу та впевненість.

Як проводити:

Сядьте або ляжте зручно.

Закрийте очі, зробіть глибокі вдихи.

Уявіть червоне полум’я у своєму серці, яке з кожним вдихом розростається, очищає вас, дарує рішучість і спокій.

Після медитації проговоріть: “Я маю силу створювати своє життя. Моє серце — мій компас”.

3. Ритуал з Вогнем і Водою “Звільнення і прийняття”

Мета: залишити старе й запросити нове.

Що потрібно:

маленька миска з водою;

свічка;

два листочки.

Як проводити:

На першому листочку напишіть те, що хочете залишити в минулому (страх, сумнів, стару звичку). На другому — те, що хочете запросити в життя. Спаліть перший листочок над свічкою (попіл можна розвіяти). Другий листочок покладіть під миску з водою на ніч. Вранці промовте: “Я приймаю новий шлях. Нехай моє серце буде вільне, а шлях ясний”.