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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Астрология
Количество просмотров
267
Время на прочтение
1 мин

Новолуние 29 марта 2025: что стоит сделать

Новолуние станет символическим стартом для новых проектов, смелых решений и внутреннего обновления.

Автор публикации
Елена Кузьмич Елена Кузьмич
Молодой месяц

Молодой месяц является важным временем с точки зрения эзотерики и астрологии. / © ТСН.ua

Новолуние 29 марта 2025 года будет проходить в знаке Овна. Это очень энергетически мощное время, ведь Овен – первый знак Зодиака, символ начала, действия и инициативы. Такой новолуние часто считается одним из самых сильных для закладки намерений, запуска новых процессов и внутренней перезагрузки.

Особенности периода:

  • Начало нового астрологического цикла (после весеннего равноденствия).

  • Высокий уровень внутренней энергии, желание действовать.

  • Возможность освободиться от старых ограничений и начать с чистого листа.

  • Повышенная импульсивность, поэтому следует быть внимательным к словам и решениям.

Что рекомендуют делать эзотерики:

  1. Написать список намерений, желаний или планов на ближайший месяц или год. Важно формулировать их четко, в положительном ключе, без доли "нет".

  2. Провести практику внутренней очистки. Это могут быть медитация, энергетическое дыхание, работа со свечой или другим стихийным символом огня.

  3. Уделить время телесным практикам – зарядка, йога, легкие физические упражнения, чтобы запустить энергию.

  4. Отпустить старые образы, ненужные привязки, сделать "энергетическую уборку".

  5. Если занимаешься эзотерическими техниками – идеальный момент для ритуалов на смелость, силу, новые начинания.

Чего лучше избегать:

  • Принятие важных решений в эмоциях.

  • Конфликтов и выяснение отношений - энергия Овна может "поджечь" ненужные ссоры.

  • Чрезмерные ожидания: действие важно, но результаты требуют времени.

В этот период полезно задать себе вопрос: "Что я хочу создать? С чего начать новый этап моей жизни?"

Дата публикации
Количество просмотров
267
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