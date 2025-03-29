Новолуние 29 марта 2025: что стоит сделать

Молодой месяц является важным временем с точки зрения эзотерики и астрологии. / © ТСН.ua

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Новолуние 29 марта 2025 года будет проходить в знаке Овна. Это очень энергетически мощное время, ведь Овен – первый знак Зодиака, символ начала, действия и инициативы. Такой новолуние часто считается одним из самых сильных для закладки намерений, запуска новых процессов и внутренней перезагрузки.

Особенности периода:

Начало нового астрологического цикла (после весеннего равноденствия).

Высокий уровень внутренней энергии, желание действовать.

Возможность освободиться от старых ограничений и начать с чистого листа.

Повышенная импульсивность, поэтому следует быть внимательным к словам и решениям.

Что рекомендуют делать эзотерики:

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Написать список намерений, желаний или планов на ближайший месяц или год. Важно формулировать их четко, в положительном ключе, без доли "нет". Провести практику внутренней очистки. Это могут быть медитация, энергетическое дыхание, работа со свечой или другим стихийным символом огня. Уделить время телесным практикам – зарядка, йога, легкие физические упражнения, чтобы запустить энергию. Отпустить старые образы, ненужные привязки, сделать "энергетическую уборку". Если занимаешься эзотерическими техниками – идеальный момент для ритуалов на смелость, силу, новые начинания.

Чего лучше избегать:

Принятие важных решений в эмоциях.

Конфликтов и выяснение отношений - энергия Овна может "поджечь" ненужные ссоры.

Чрезмерные ожидания: действие важно, но результаты требуют времени.

В этот период полезно задать себе вопрос: "Что я хочу создать? С чего начать новый этап моей жизни?"