Солнечное затмение 29 марта 2025: 10 психологических аффирмаций

Солнечное затмение 29 марта 2025 года произойдет в знак Овна — это особенно энергетически насыщенное время, когда закладываются глубокие изменения на уровне "я-образа", действий, выбора и внутренней воли. Затемнение в Овне всегда связано с началом нового цикла, однако это начало не обязательно легко. Часто перед ним приходит осознание того, что старые паттерны больше не работают: образ себя, который мы несем в мир, уже не отвечает внутренним ощущениям. Поэтому этот период может сопровождаться внутренним конфликтом, импульсивностью, желанием избавиться от внешнего контроля или ограничений.

Затемнение действует не только в день своей кульминации, но имеет последействие до шести месяцев. Но наиболее напряженной является теневая фаза — три дня до и три дня после. В это время лучше не принимать важные решения, не вступать в открытые конфликты, а сосредоточиться на внутренней работе: что именно во мне хочет сдвинуться с места? Позволяю ли я себе быть такой (какой) на самом деле? Действую ли по собственной воле или реагирую на ожидания других?

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В такие моменты важно возобновить контакт с собой — и именно здесь могут пригодиться аффирмация.

Аффирмации – это краткие положительные утверждения, помогающие постепенно изменять внутренний диалог. Большинство из нас ежедневно повторяет в голове одни и те же мысли часто автоматически, без осознания. Если эти мысли исполнены сомнений, тревоги, критики или стыда, они формируют соответствующую реальность. Аффирмации – это способ заменить разрушающие установки на поддерживающие.

Но важно помнить: аффирмации работают только тогда, когда произносятся регулярно, с вниманием и внутренним разрешением поверить в новую реальность. Это не волшебная формула, а практика формирования новых нейронных связей, новых реакций на старые события.

Во время затемнения, когда поднимаются глубинные темы – страх быть собой, неспособность сказать «нет», зависимость от внешней оценки – аффирмации могут стать якорной точкой, держащей внутренний центр в состоянии покоя.

10 психологических аффирмаций для солнечного затмения в Овне (29 марта 2025):

Я имею право быть собой и проявлять свою подлинную сущность. Моя жизнь – моя ответственность, и я выбираю действовать с любовью к себе. Я доверяю себе и своим решениям. У меня есть сила начинать сначала. Я больше не боюсь действовать, я выбираю движение вперед. Я создаю свою жизнь согласно собственным ценностям. Мое "нет" — так же важно, как мое "да". Я отпускаю потребность нравиться всем. Я выбираю внутреннюю опору вместо внешнего одобрения. Я достойна (достоин) лучшего и открываюсь новому этапу.

Астрология, тарология, нумерология, гадание, предсказание, мольфарство, экстрасенсорика — не являются науками и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.

Напомним, что ранее мы представили таропрогноз на 2025 год: что карты нам предвещают.

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