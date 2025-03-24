Солнечное затмение 29 марта 2025: самые популярные приметы и предрассудки

Это затмение станет своеобразным зеркалом, освещающим наши импульсы, страхи и истинные намерения.

29 марта — это финал весеннего "коридора затемнений", который длится с 14 по 29 марта. В это время стираются привычные пределы, возникает неразбериха в целях, усиливаются эмоциональные колебания. Люди могут чувствовать усталость, бессонницу или наоборот – странный прилив сил, тревогу или неожиданное прозрение.

Это затмение в огненном Овне – символе начала, борьбы и независимости. Оно подталкивает к действиям, но без ясности, а это может привести к конфликтам или спонтанным решениям, о которых впоследствии сожалеют.

Солнечное затмение — это не просто астрономическое явление, но и мощный энергетический излом, издавна вызвавший тревогу, страх и восхищение.

Самые предрассудки и приметы

1. "Затмение — это знак сверху"

Наши предки верили, что затмение символизирует конфликт между светом и тьмой. В такое время не стоит делать важных решений — "не видно дороги, и можно оступиться".

2. "Закрой окна — не впусти тень в дом"

Было принято закрывать окна и двери, чтобы "тень затемнения" не проникла в дом. Считалось, что она приносит уныние, болезни и ссоры.

3. "Не смотри — не захвати зло глазами"

Запрет смотреть на затемнение голыми глазами имеет и практичные, и мистические корни: кроме вреда для зрения, считалось, что можно "втянуть в себя темную силу".

4. "Не ешь — не усвоишь"

Распространенная примета – избегать пищи во время затемнения. Считалось, что все, что попадает в тело в этот момент, не усваивается, а "застревает" в энергетическом поле.

5. "Не ссорься — поссоришься навсегда"

Любой конфликт под затемнением может иметь длительные последствия. Этот день как закрытая коробка: что в нее положишь, то долго не изменится.

Рекомендации на этот день

Избегайте споров и спонтанных заявлений.

Не начинайте новые дела – лучше завершать или переосмысливать.

Произведите время в тишине или медитации.

Хорошо работают практики очищения – как физического, так и эмоционального.

Напишите на бумаге все, от чего хотите освободиться, и символически сожгите (в безопасном месте).

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Астрология, тарология, нумерология, гадание, предсказание, мольфарство, экстрасенсорика — не являются науками и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.

Напомним, что ранее мы представили таропрогноз на 2025 год: что карты нам предвещают.

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