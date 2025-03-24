Фермеры начали посевную в Украине: они рассказали, чего ждут

В Украине идет посевная. Фермеры рассказали, какая ситуация и чего они ждут.

Кукурузы и подсолнечника планируют посеять больше, чем в прошлом году. А вот сои - меньше. Посевная в Украине уже в активной стадии. Аграрии в 15 регионах уже с неделю работают в полях. К работе приступили даже частично в прифронтовых областях.

Об этом говорится в материале корреспондента ТСН Сергея Моргуна.

Фермер Валерий Мартышко в этом году засевает поля подсолнечником и кукурузой, под них сейчас устанавливают оборудование для сушки. Прогнозов давать не любит, но ожидает хороший урожай. Было бы кому обрабатывать, большинство его ребят на фронте. А в руках нуждаются - 1500 гектаров земли.

"Спасибо ВСУ, что дают возможность работать. Я сам там был, знаю как им трудно. И нам здесь тоже не легко, работы много, не хватает людей. Поэтому работать приходится по 12-14 часов", - говорит фермер.

Валерий Мартышко

И Валерий не жалуется, а только волнуется, чтобы успеть все работы которые запланировал. Посевная уже активно продолжается более недели. Засеяно 83 тысячи гектаров яровых зерновых культур. Что на уровне с прошлогодними показателями.

"В этом году мы будем наблюдать стабильные посевные площади под пшеницей. Будем наблюдать сокращение посевных площадей под соей, сокращение посевных площадей под рапсом, потому что, к сожалению, когда сеялся озимый рапс, погодные условия были неблагоприятные и, соответственно, аграрии не имели возможности засеять весь объем, который может быть. Однако при этом у нас будет наблюдаться возвращение к увеличению посевных площадей под кукурузой. Поэтому мы возвращаемся фактически к структуре, которая у нас была до начала войны", - говорит Светлана Литвин, руководитель аналитического отдела Украинского клуба аграрного бизнеса

2022 и 2023 годы были для украинских аграриев убыточным, из-за военной агрессии России против Украины и невозможности должным образом экспортировать продукцию. А вот 2024 впервые за это время, дал возможность выйти в плюс, говорят в Минагрополитики.

Посевная в Украине

"Вообще планируем посеять 5,7 миллионов гектаров яровыми и зернобобовыми культурами. Что это означает? Это ориентировочно тот же размер площади, как и в 2024 году. Особенностью этого сезона будет то, что на 28% планируется увеличение яровой пшеницы. Это говорит об устойчивом спросе от перерабатывающих предприятий и от экспортеров", - говорит Виталий Коваль, министр аграрной политики и продовольствия Украины.

Именно на увеличение объемов переработки собственной продукции, а не только экспорта сырья, рассчитывают и работают в этом направлении, говорят в Министерстве. Потому что стоит это дороже. И позволит не только заработать, но и компенсировать временно утраченные земли, которые нуждаются в разминировании или пока под оккупацией.

Это хорошо видно по прошлогоднему показателю - украинские аграрии обеспечили экспорта товаров почти на 25 миллиардов гривен, что является вторым лучшим показателем за время Независимости.

Валерий Мартышко говорит, еще не давно возле него гудело и взрывалось на фронте, - он служил в 137 батальоне Тро.

"У нас две беды - это Путин и дождя нет. Все будет хорошо. Мы будем государством, и будем с хлебом", - говорит Валерий.

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