Астрологический прогноз на 29 марта

Светильник - символ дня / © Getty Images

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Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня.

Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками:

Астрологический совет дня: нежелательно начинать новые дела, зато можно составлять планы как на ближайшее, так и на отдаленное будущее.

Символ дня: Светильник.

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Стихия дня: Вода.

Счастливое число дня: 1.

Счастливый цвет дня: красное и черное.

Счастливые камни дня: кварц, горный хрусталь.

За какую часть тела отвечает: головной мозг.

Болезни дня: из-за большой вероятности инфекционных заболеваний важно избегать мест массового скопления людей.

Питание дня: желательно исключить из рациона острые блюда.

Стрижка дня: для стрижки день неблагоприятен.

Дачные работы дня: семена вряд ли дадут хорошие всходы, а рассада зачахнет, поэтому не стоит ничего сеять и сажать

Магия и мистика дня: можно снимать порчу, создавать талисманы и обереги.

Сны дня: не стоит никому рассказывать о снах с негативным сюжетом – в противном случае он может стать реальностью.

Табу дня: нельзя никому желать зла не только вслух, но и в мыслях.

Цитата дня: «Я хочу минимум информации с максимальной вежливостью» (Джеки Кеннеди).

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