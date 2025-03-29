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Астрологический прогноз на 29 марта
Планируя свой день мы все чаще обращаемся к подсказкам звезд, которые, как известно, плохого не посоветуют.
Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня.
Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками:
Астрологический совет дня: нежелательно начинать новые дела, зато можно составлять планы как на ближайшее, так и на отдаленное будущее.
Символ дня: Светильник.
Стихия дня: Вода.
Счастливое число дня: 1.
Счастливый цвет дня: красное и черное.
Счастливые камни дня: кварц, горный хрусталь.
За какую часть тела отвечает: головной мозг.
Болезни дня: из-за большой вероятности инфекционных заболеваний важно избегать мест массового скопления людей.
Питание дня: желательно исключить из рациона острые блюда.
Стрижка дня: для стрижки день неблагоприятен.
Дачные работы дня: семена вряд ли дадут хорошие всходы, а рассада зачахнет, поэтому не стоит ничего сеять и сажать
Магия и мистика дня: можно снимать порчу, создавать талисманы и обереги.
Сны дня: не стоит никому рассказывать о снах с негативным сюжетом – в противном случае он может стать реальностью.
Табу дня: нельзя никому желать зла не только вслух, но и в мыслях.
Цитата дня: «Я хочу минимум информации с максимальной вежливостью» (Джеки Кеннеди).
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