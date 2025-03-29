Росіяни далі просуваються в Курській області: деталі від ISW

Курськ. / © Associated Press

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Російські війська просунулися в прикордонні райони Курської області. Зокрема, до північних околиць Гуєво, біля Суджі.

Про це йдеться у новому звіті Інститут вивчення війни (ISW).

Аналітики зауважують, що російські джерела, включно з Міністерством оборони Росії, повторили заяви, що нібито загарбники захопили Гоголівку (на південний захід від Суджі) і просунулися на схід від і в центрі Гуєво. Втім, в ISW не можуть підтвердити цих заяв.

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Російські мілблогери стверджували, що війська РФ нібито атакують у Курській області поблизу Олешні та Гоголівки, а також на півночі Сумської області поблизу Володимирівки ти Веселівки, що на північ від міста Суми, та поблизу Журавки, яка на північний схід від обласного центру.

Російські мілблогери стверджували, що українські війська утримують позиції в південному Гуєві, Горналі (на південь від Гуєва) та Олешні.

Нагадаємо, The Telegraph пише, що ЗСУ просуваються вглиб Бєлгородської області. Тим часом в Кремлі заявляють про відбиття атаки. Експерти називають це "тихим вторгненням".

Дата публікації 00:00, 29.03.25 Кількість переглядів 11 Україна у фокусі іноземних медіа: війна, в очікуванні перемир'я та скандал навколо команди Трампа