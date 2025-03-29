Росіяни атакують балістикою Кривий Ріг: подробиці

Ракетний удар. / © Getty Images

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У суботу, 29 березня, у Кривому Розі на Дніпропетровщині сталися сильні вибухи. Російські війська атакують місто балістикою.

Про це повідомили очільник МВА Олександр Вілкул та керівник ОВА Сергій Лисак.

“Кривий Ріг. Ракетна атака. Балістика. Нічого не знімаємо та не викладаємо До Інтернету. Можливі ще виходи”, - звернувся чиновник до містян.

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Вибухи у місті підтвердили і в обласній військовій адміністрації. Сергій Лисак пообіцяв деталі згодом.

Нагадаємо, вночі проти 29 березня армія РФ масовано била по Україні. Ворог здійснив удар по Дніпровщині, Київщині, Сумщині, Харківщині, Хмельниччині.

Дата публікації 00:30, 29.03.25 Кількість переглядів 28 Перші новини суботи! ТСН 00:00 22 березня! Вибухи в Києві та Дніпрі!