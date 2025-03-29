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Росіяни атакують балістикою Кривий Ріг: подробиці
Тривогу в регіоні було оголошено о 10:36.
У суботу, 29 березня, у Кривому Розі на Дніпропетровщині сталися сильні вибухи. Російські війська атакують місто балістикою.
Про це повідомили очільник МВА Олександр Вілкул та керівник ОВА Сергій Лисак.
“Кривий Ріг. Ракетна атака. Балістика. Нічого не знімаємо та не викладаємо До Інтернету. Можливі ще виходи”, - звернувся чиновник до містян.
Вибухи у місті підтвердили і в обласній військовій адміністрації. Сергій Лисак пообіцяв деталі згодом.
Нагадаємо, вночі проти 29 березня армія РФ масовано била по Україні. Ворог здійснив удар по Дніпровщині, Київщині, Сумщині, Харківщині, Хмельниччині.