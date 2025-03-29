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Повітряна тривога охопила половину України: яка загроза
В Повітряних Силах попередили про загрозу балістичного озброєння.
В Україні вранці 29 березня в частині областей оголошена повітряна тривога. Відомо про загрозу балістичного озброєння.
Про це стало відомо з мапи тривог.
«Загроза застосування балістичного озброєння з південно-східного напрямку!», — заявили в Повітряних Силах.
Станом на 29 березня, 11:27, повітряна тривога оголошена в таких областях:
Сумська;
Харківська;
Полтавська;
Дніпропетровська;
Кіровоградська;
Запорізька;
Миколаївська;
Одеська;
Херсонська;
Донецька;
Луганська;
Черкаська;
АР Крим.
Нагадаємо, вночі армія РФ вдарила по Україні безпілотниками.