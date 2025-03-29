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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
2060
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1 хв

Повітряна тривога охопила половину України: яка загроза

В Повітряних Силах попередили про загрозу балістичного озброєння.

Автор публікації
Софія Бригадир Софія Бригадир
Повітряна тривога 29 березня

Повітряна тривога / © ТСН.ua

В Україні вранці 29 березня в частині областей оголошена повітряна тривога. Відомо про загрозу балістичного озброєння.

Про це стало відомо з мапи тривог.

«Загроза застосування балістичного озброєння з південно-східного напрямку!», — заявили в Повітряних Силах.

Станом на 29 березня, 11:27, повітряна тривога оголошена в таких областях:

  • Сумська;

  • Харківська;

  • Полтавська;

  • Дніпропетровська;

  • Кіровоградська;

  • Запорізька;

  • Миколаївська;

  • Одеська;

  • Херсонська;

  • Донецька;

  • Луганська;

  • Черкаська;

  • АР Крим.

Мапа повітряних тривог / © скриншот

Мапа повітряних тривог / © скриншот

Нагадаємо, вночі армія РФ вдарила по Україні безпілотниками.

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