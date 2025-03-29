Куда хотят выслать палестинцев из Газы: Нетаньяху приказал найти страну

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху / © Associated Press

Реклама

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху несколько недель назад поручил израильскому агентству внешней разведки Моссад найти страны, которые согласились бы принять большое количество палестинцев, принудительно перемещенных из сектора Газы. Но в канцелярии премьер-министра отказались комментировать эту информацию.

Об этом пишет Axios со ссылкой на слова двух израильских чиновников, говоривших на условиях анонимности.

«Предложение президента США Дональда Трампа выселить все два миллиона палестинцев из Газы для восстановления анклава никуда не делось. Нетаньяху теперь ищет способы переселения большого количества палестинцев, потенциально в страны, находящиеся за тысячи миль [от Израиля и Газы — ред.]», — говорится в статье.

Реклама

По словам источников, Моссад уже провел переговоры с двумя беднейшими странами Африки, Сомали и Южным Суданом, а также с Индонезией и еще несколькими государствами. О результатах этих переговоров пока ничего не известно.

Израиль пока хочет побудить палестинцев добровольно уехать из Газы. Хотя из некоторых районов анклава жителей уже принудительно эвакуируют в небольшую «гуманитарную зону» на юге сектора.

Не исключено, что в ближайшее время ЦАХАЛ (армия Израиля — ред.) начнет новое масштабное наземное вторжение в сектор, что повлечет за собой принудительное перемещение большей части палестинцев, которые продолжают яростно выступать против любых попыток выдворить их с родины.

На этой неделе кабинет министров Израиля одобрил создание специального управления в Министерстве обороны, которое будет заниматься высылкой палестинцев из Газы. При этом американские и израильские правозащитники предупреждают, что такое массовое перемещение палестинцев будет военным преступлением.

Напомним, Израиль готовится к новой фазе войны с ХАМАС. Возможно полномасштабное вторжение в Газу, но окончательное решение еще не принято. В Израиле пока ждут результатов переговоров о новом соглашении с ХАМАС.