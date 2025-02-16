Историческое решение: ХАМАС готов передать Газу Израилю — СМИ

Боевики ХАМАС согласились передать контроль над управлением Сектором Газа в рамках следующего этапа соглашения о прекращении огня, а также заявили о готовности освободить заложников.

Об этом пишет издание The Jerusalem Post.

Высокопоставленный представитель ХАМАС Усамы Хамдан заявил, что группа готова начать переговоры о втором этапе соглашения о прекращении огня и освобождении заложников начиная с понедельника, 17 февраля. В то же время, боевики согласились на условие, что ХАМАС не будет осуществлять управление сектором Газа во время реализации следующего этапа договоренностей. Хамдан подчеркнул, что ХАМАС остается на стороне соглашения и призвал Израиль выполнить свои обязанности.

"Если Израиль выполнит свои обязательства, то мы продолжим освобождать заложников, как было согласовано в субботу или в оставшиеся дни", — сказал Хамдан.

Как сообщает издание, согласно соглашению о прекращении огня и освобождении заложников, в сектор Газа должно быть доставлено оборудование и ресурсы для строительства не менее 60 тысяч временных жилых помещений. Однако премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху на консультациях по вопросам безопасности отказал в разрешении на въезд караванов и тяжелой техники в Газу.

Напомним, ранее мы писали о том, что президент США Дональд Трамп в интервью Fox News выразил желание, чтобы Израиль и Иран заключили соглашение по контролю и проверке, отметив, что США и Израиль важны для стабильности в этом вопросе.

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