Історичне рішення: ХАМАС готовий передати Газу Ізраїлю - ЗМІ

Бойовики ХАМАСа погодилися передати контроль над управлінням Сектором Газа в рамках наступного етапу угоди про припинення вогню, а також заявили про готовність звільнити заручників.

Про це пише видання The Jerusalem Post.

Високопоставлений представник ХАМАС Усами Хамдан заявив, що група готова розпочати переговори про другий етап угоди про припинення вогню та звільнення заручників починаючи з понеділка, 17 лютого. Водночас бойовики погодилися на умову, що ХАМАС не здійснюватиме управління сектором Газа під час реалізації наступного етапу домовленостей. Хамдан наголосив, що ХАМАС залишається на стороні угоди і закликав Ізраїль виконати свої обов'язки.

"Якщо Ізраїль виконає свої зобов'язання, то ми продовжимо звільняти заручників, як було погоджено в суботу або в дні, що залишилися", - сказав Хамдан.

Як повідомляє видання, згідно з угодою про припинення вогню та звільнення заручників, до Сектора Газа має бути доставлено обладнання та ресурси для будівництва не менше 60 тисяч тимчасових житлових приміщень. Однак прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху на консультаціях з питань безпеки відмовив у дозволі на в'їзд караванів та важкої техніки до Гази.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що президент США Дональд Трамп в інтерв'ю Fox News висловив бажання, щоб Ізраїль і Іран уклали угоду для контролю та перевірки, зазначивши, що США та Ізраїль важливі для стабільності в цьому питанні.

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