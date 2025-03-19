Провал Трампа в Газе: стоит ли Киеву готовиться к похожему сценарию

Хотя ситуации в Газе и Украине носят разный характер, Трамп может использовать аналогичный подход и в отношении войны с Россией.

Перемирие между Израилем и ХАМАСом, в достижении которого администрация Дональда Трампа сыграла ключевую роль, фактически сорвалось. Ночью израильская авиация нанесла удары по сектору Газа, что явилось одним из самых интенсивных обстрелов за весь 17-месячный конфликт. Правительство Биньямина Нетаньяху приказало возобновить боевые действия после того, как ХАМАС отверг условия продолжения перемирия.

Об этом пишет The Telegraph.

Администрация США возложила вину на ХАМАС. Представитель Совета национальной безопасности Брайан Хьюз заявил, что группировка могла бы освободить заложников, чтобы сохранить перемирие, но выбрала путь войны. Такая позиция Вашингтона укрепляет позиции Израиля и дает ему карт-бланш для дальнейшей военной кампании.

С самого начала трехэтапное соглашение включало в себя предпосылки к срыву. Ее структура позволяла сторонам отложить важные политические решения, создавая видимость прогресса без необходимости идти на реальные компромиссы.

На первом этапе стороны получили определенные выгоды:

Израиль вернул 33 заложника;

ХАМАС получил 1700 палестинских заключенных, больше гуманитарной помощи и шесть недель прекращения боевых действий.

Однако вопрос долгосрочного мира был отложен до следующей фазы, что фактически означало отсроченный провал. ХАМАС не планировал освобождать всех заложников до тех пор, пока Израиль официально не согласится прекратить войну. Нетаньяху же, в свою очередь, не собирался заканчивать боевые действия.

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Первоначально президент США активно поддерживал перемирие и даже приписывал себе его достижения. Однако когда выяснилось, что переговоры зашли в тупик, Трамп быстро потерял интерес.

Его спецпредставитель в регионе Стив Виткофф продолжал контакт с посредниками — Египтом и Катаром, но сам президент переключился на внутренние дела, такие как усиление депортаций в США, и на давление на Киев в рамках своей мирной инициативы по Украине.

Его коммуникация по поводу войны в Газе была непоследовательной: однажды он угрожал ХАМАС "адским огнем", а на следующий — обсуждал возможность переговоров с террористами.

В итоге Трамп не использовал свое политическое влияние, чтобы сохранить перемирие, и не давил на Нетаньяху для его соблюдения. Почему? Возможно, он не хотел ссориться с израильским премьером или осознавал низкие шансы на стабильный мир в регионе.

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Хотя ситуации в Газе и Украине носят разный характер, Трамп может использовать аналогичный подход и в отношении войны с Россией. Все зависит от его уровня заинтересованности, сложности переговоров и динамики конфликта между Зеленским и Путиным.

Если переговорный процесс найдет препятствия, Трамп может либо дистанцироваться от него, либо усилить военную поддержку Киева. Какой сценарий он выберет, будет зависеть от развития событий и того, кого он сочтет виновным в дипломатическом тупике.

Ключевой вопрос для Украины – будет ли Трамп готов удерживать внимание на этой войне так же, как он это сделал в Газе? Если его интерес угаснет, Киев рискует остаться в ситуации, когда Вашингтон ограничится заявлениями, но не будет активно влиять на ход событий.

Напомним, во вторник, 18 марта, Трамп и Путин во второй раз официально поговорили по телефону. В повестке дня был единственный главный вопрос – согласится ли Россия на временное 30-дневное перемирие по всей линии фронта.