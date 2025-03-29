В Харькове раздаются взрывы: враг атакует "Шахедами"

Столб дыма / © https://ua.depositphotos.com/

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В Харькове вечером 29 марта прогремела серия взрывов. Следует находиться в укрытиях.

Об этом сообщают мониторинговые каналы.

"В Харькове раздаются взрывы! Будьте осторожны!", — отметил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.

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Впоследствии в городе раздались повторные взрывы.

Харьков под атакой "Шахедов", — добавил мэр города.

Впоследствии стало известно, что оккупанты нанесли ряд ударов, предварительно БПЛА типа "Шахед", по Шевченковскому району Харькова.

"На эту минуту — двое пострадавших", — констатировали в ОВА.

Службы выехали на места попадания.

По состоянию на 21.34 армия РФ повторно атаковала город.

"Ещё был слышен взрыв в городе. Еще “Шахеды” заходят на город. И еще один взрыв", — отметил Терехов.

Напомним, вечером 26 марта армия РФ нанесла массированный обстрел ударными беспилотниками по гражданской инфраструктуре и жилищному сектору города Харькова. В результате атаки пострадали 11 человек.