- Дата публікації
-
- Категорія
- Війна
- Кількість переглядів
- 727
- Час на прочитання
- 1 хв
Росіяни вдарили по військовому госпіталю у Харкові — Генштаб
Ворог учергове цинічно порушив норми міжнародного гуманітарного права.
Увечері, 29 березня, російські терористи завдали удару по військовому госпіталю у місті Харків. Внаслідок ураження БпЛА типу Shahed пошкоджено будівлю шпиталю та розташовані поруч житлові будинки.
Про це повідомляє Генеральний штаб ЗС України.
Які наслідки обстрілу госпіталю у Харкові
За попередніми даними, є постраждалі серед військовослужбовців, які проходили лікування у медичному центрі.
“Факт умисного, прицільного обстрілу армією РФ української медичної установи поповнив довгий перелік підлих та цинічних злочинів, вчинених росіянами від початку неспровокованого вторгнення в Україну”, — наголосили у відомстві.
Воєнні злочини не мають термінів давності. Відповідні докази будуть передані до органів міжнародного кримінального правосуддя.
Нагадаємо, ввечері 29 березня російські окупанти вдарили “Шахедами” по Харкову. Є потерпілі та загибла людина.