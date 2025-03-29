Росіяни вдарили по військовому госпіталю у Харкові — Генштаб

Атака БпЛА / © ТСН.ua

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Увечері, 29 березня, російські терористи завдали удару по військовому госпіталю у місті Харків. Внаслідок ураження БпЛА типу Shahed пошкоджено будівлю шпиталю та розташовані поруч житлові будинки.

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗС України.

Які наслідки обстрілу госпіталю у Харкові

За попередніми даними, є постраждалі серед військовослужбовців, які проходили лікування у медичному центрі.

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“Факт умисного, прицільного обстрілу армією РФ української медичної установи поповнив довгий перелік підлих та цинічних злочинів, вчинених росіянами від початку неспровокованого вторгнення в Україну”, — наголосили у відомстві.

Воєнні злочини не мають термінів давності. Відповідні докази будуть передані до органів міжнародного кримінального правосуддя.

Нагадаємо, ввечері 29 березня російські окупанти вдарили “Шахедами” по Харкову. Є потерпілі та загибла людина.