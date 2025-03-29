Контракт 18-24: Генштаб показав першу дівчину, яка підтримала ініціативу

Вероніка, яка підписала контракт 18-24 / © Генеральний штаб ЗСУ / Facebook

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У Генштабі ЗСУ показали першу дівчину, яка підписала контракт 18-24. Вона стала на захист держави у складі 72 бригади.

Про це повідомив Генеральний штаб ЗС України.

Дівчині, яку звати Вероніка, 21 рік. Вона має медичну освіту і знає, що принесе у війську користь. Її рідні дізналися про рішення дівчини за півтори доби до початку підготовки.

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“Проте Вероніка впевнена — захищати Україну може кожен. І кожна. Пишаємося такими українцями!”, — написали у відомстві.

Нагадаємо, як зауважив командувач 3 штурмового корпусу ЗСУ Андрій Білецький, військова служба за контрактом для добровольців віком від 18 до 24 років, яка передбачає значні виплати та інші пільги, є правильною ініціативою. Однак при цьому такі ж бонуси повинні отримати ті молоді люди, які пішли добровольцями в армію до запровадження урядової програми.