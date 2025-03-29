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- Війна
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Удар "Шахедів" по Харкову: кількість постраждалих зросла
Російські терористи, як завжди, вдарили по мирних.
Кількість постраждалих внаслідок обстрілу Харкова зросла. Поранено 14 людей.
Про це написали у Харківській ОВА.
“Десятеро людей шпиталізовані, серед них — двоє дітей”, — повідомив голова ОВА Олег Синєгубов.
Пораненим надається необхідна медична допомога.
“Маємо інформацію про 15 постраждалих”, — деталізував мер міста Ігор Терехов.
Станом на 22:40 відомо, що поранення дістали 19 людей.
“Кількість постраждалих зросла до 19-ти”, — констатував Терехов.
Нагадаємо, ввечері 29 березня російські окупанти вдарили “Шахедами” по Харкову. Є потерпілі та загибла людина.