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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Війна
Кількість переглядів
1037
Час на прочитання
1 хв

Удар "Шахедів" по Харкову: кількість постраждалих зросла

Російські терористи, як завжди, вдарили по мирних.

Автор публікації
Катерина Сердюк Катерина Сердюк
Удар "Шахедів" по Харкову

Удар "Шахедів" по Харкову / © ТСН.ua

Кількість постраждалих внаслідок обстрілу Харкова зросла. Поранено 14 людей.

Про це написали у Харківській ОВА.

“Десятеро людей шпиталізовані, серед них — двоє дітей”, — повідомив голова ОВА Олег Синєгубов.

Пораненим надається необхідна медична допомога.

“Маємо інформацію про 15 постраждалих”, — деталізував мер міста Ігор Терехов.

Станом на 22:40 відомо, що поранення дістали 19 людей.

“Кількість постраждалих зросла до 19-ти”, — констатував Терехов.

Нагадаємо, ввечері 29 березня російські окупанти вдарили “Шахедами” по Харкову. Є потерпілі та загибла людина.

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