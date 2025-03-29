Удар "Шахедов" по Харькову: количество пострадавших выросло

Удар "Шахедов" по Харькову / © ТСН.ua

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Число пострадавших в результате обстрела Харькова возросло. Ранены 14 человек.

Об этом написали в Харьковской ОВО.

"Десять человек госпитализированы, среди них — двое детей", — сообщил председатель ОВА Олег Синегубов.

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Раненым предоставляется необходимая медицинская помощь.

"Имеем информацию о 15 пострадавших", — детализировал мэр города Игорь Терехов.

По состоянию на 22:40 известно, что ранения получили 19 человек.

"Количество пострадавших выросло до 19-ти", — констатировал Терехов.

Напомним, вечером 29 марта российские оккупанты ударили "Шахедами" по Харькову. Есть потерпевший и погибший человек.