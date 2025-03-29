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Удар "Шахедов" по Харькову: количество пострадавших выросло
Российские террористы, как всегда, ударили по мирным.
Число пострадавших в результате обстрела Харькова возросло. Ранены 14 человек.
Об этом написали в Харьковской ОВО.
"Десять человек госпитализированы, среди них — двое детей", — сообщил председатель ОВА Олег Синегубов.
Раненым предоставляется необходимая медицинская помощь.
"Имеем информацию о 15 пострадавших", — детализировал мэр города Игорь Терехов.
По состоянию на 22:40 известно, что ранения получили 19 человек.
"Количество пострадавших выросло до 19-ти", — констатировал Терехов.
Напомним, вечером 29 марта российские оккупанты ударили "Шахедами" по Харькову. Есть потерпевший и погибший человек.