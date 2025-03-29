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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Война
Количество просмотров
727
Время на прочтение
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Россияне ударили по военному госпиталю в Харькове — Генштаб

Враг в очередной раз цинично нарушил нормы международного гуманитарного права.

Автор публикации
Катерина Сердюк Катерина Сердюк
Атака БпЛА

Атака БпЛА / © ТСН.ua

Вечером, 29 марта, российские террористы нанесли удар по военному госпиталю в городе Харьков. В результате поражения БпЛА типа Shahed повреждено здание госпиталя и расположены рядом жилые дома.

Об этом сообщает Генеральный штаб ВС Украины.

Какие последствия обстрела госпиталя в Харькове

По предварительным данным, есть пострадавшие среди военнослужащих, проходивших лечение в медицинском центре.

"Факт умышленного, прицельного обстрела армией РФ украинского медицинского учреждения пополнил длинный перечень подлых и циничных преступлений, совершенных россиянами с начала неспровоцированного вторжения в Украину", — отметили в ведомстве.

Военные преступления не имеют срока давности. Соответствующие доказательства будут переданы в органы международного уголовного правосудия.

Напомним, вечером 29 марта российские кафиры ударили "Шахедами" по Харькову. Есть потерпевший и погибший человек.

Дата публикации
Количество просмотров
727
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