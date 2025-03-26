Вибухи лунають у Харкові: що відомо

У Харкові ввечері 26 березня прогриміло щонайменше 15 вибухів. Вже відомо про "приліт" попередньо у Київському районі. Внаслідок ударів постраждала 12-річна дівчина. Її ушпиталили.

Про це написав мер Харкова Ігор Терехов.

"У небі над містом ще є ворожі БпЛА. Будьте обережні", - закликав міський голова Харкова Ігор Терехов.

Також Терехов повідомив, що за попередньою інформацією, один з вибухів прогримів у центрі міста.

"Ще кілька "Шахедів" йдуть на Харків", - додав він.

О 21:10 мер Харкова повідомив, що пошкоджено багатоповерхові житлові будинки в місті.

За попередньою інформацією постраждав обʼєкт цивільної інфраструктури, інформація щодо поранених та загиблих на дану хвилину не надходила", - сказав він.

Внаслідок ударів постраждала 12-річна дівчина. Її ушпиталили. Про це повідомив начальника ОВА Олег Синєгубов.

"Є загроза повторних ударів", - зазначив він.

Раніше, у ніч проти 26 березня Росія атакувала Україну 117 БпЛА різних типів. Через атаку ворога постраждали Сумська, Дніпропетроввська, Кіровоградська та Черкаська області.