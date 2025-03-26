Взрывы раздаются в Харькове: что известно

Город атакуют "Шахеды". Власти призывают находиться в укрытиях.
В Харькове вечером 26 марта прогремело не менее 15 взрывов. Уже известно о "прилете" предварительно в Киевском районе. В результате ударов пострадала 12-летняя девушка. Ее госпитализировали.
Об этом написал мэр Харькова Игорь Терехов.
"В небе над городом еще враждебны БпЛА. Будьте осторожны", — призвал городской голова Харькова Игорь Терехов.
Также Терехов сообщил, что по предварительной информации, один из взрывов прогремел в центре города.
"Еще несколько "Шахедов" идут в Харьков", — добавил он.
В 21:10 мэр Харькова сообщил, что повреждены многоэтажные жилые дома в городе.
По предварительной информации, пострадал объект гражданской инфраструктуры, информация о раненых и погибших на данную минуту не поступала", - сказал он.
В результате ударов пострадала 12-летняя девушка. Ее госпитализировали. Об этом сообщил начальник ОВА Олег Синегубов.
"Есть угроза повторных ударов", – отметил он.
Ранее, в ночь на 26 марта Россия атаковала Украину 117 БпЛА разных типов. В результате атаки врага пострадали Сумская, Днепропетроввская, Кировоградская и Черкасская области.
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