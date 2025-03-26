Взрывы раздаются в Харькове: что известно

В Харькове вечером 26 марта прогремело не менее 15 взрывов. Уже известно о "прилете" предварительно в Киевском районе. В результате ударов пострадала 12-летняя девушка. Ее госпитализировали.

Об этом написал мэр Харькова Игорь Терехов.

"В небе над городом еще враждебны БпЛА. Будьте осторожны", — призвал городской голова Харькова Игорь Терехов.

Также Терехов сообщил, что по предварительной информации, один из взрывов прогремел в центре города.

"Еще несколько "Шахедов" идут в Харьков", — добавил он.

В 21:10 мэр Харькова сообщил, что повреждены многоэтажные жилые дома в городе.

По предварительной информации, пострадал объект гражданской инфраструктуры, информация о раненых и погибших на данную минуту не поступала", - сказал он.

В результате ударов пострадала 12-летняя девушка. Ее госпитализировали. Об этом сообщил начальник ОВА Олег Синегубов.

"Есть угроза повторных ударов", – отметил он.

Ранее, в ночь на 26 марта Россия атаковала Украину 117 БпЛА разных типов. В результате атаки врага пострадали Сумская, Днепропетроввская, Кировоградская и Черкасская области.