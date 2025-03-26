Макрон перечислил оружие, которое получит Украина от Франции

Помощь будет включать производство техники в Украине благодаря партнерским отношениям с французскими оборонными предприятиями.

Президент Франции Эммануэль Макрон объявил о новой военной помощи Украине в размере 2 млрд евро и назвал оружие, которое получат украинские вооруженные силы.

Об этом он говорил на совместной пресс-конференции после встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским в среду, 26 марта, в Париже.

"Эта поддержка должна напрямую соответствовать первоочередным потребностям украинских Вооруженных сил. Это, например, противотанковые ракеты MILAN, средства противовоздушной обороны, ракеты, которыми оснащены истребители "Мираж". Это ракеты наземной защиты "Мистраль". Это также средства, которые позволят Украине держать фронт: бронемашины VAB, AMX 10т RX. Это боеприпасы, включая дистанционно управляемые боеприпасы", — подчеркнул Макрон.

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Также, по словам французского лидера, эта помощь будет включать в себя производство техники в Украине благодаря партнерским отношениям с французскими оборонными предприятиями.

"Это наше первое усилие в плане немедленной военной поддержки для Украины", — сказал президент Франции.

Напомним, ранее министр обороны Рустем Умеров сообщил, что Украина обсуждает с Францией запуск совместного производства оружия, развитие украинского военно-промышленного комплекса и увеличение военной помощи.

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