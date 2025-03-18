Макрон анонсировал размещение истребителей на авиабазе вблизи Германии

По словам президента Франции, это обязательно во время переломного момента в геополитике.
Франция к 2035 году разместит истребители Rafale с гиперзвуковой ядерной ракетой на авиабазе Luxeuil-les-Bains 116, расположенной недалеко от границы с Германией, до 2035 года.
Об этом пишет BFMTV со ссылкой на слова президента Франции Эмманюэля Макрона.
Он заверил, что Париж "увеличит и ускорит" заказ на Rafale.
Президент также акцентировал, что стремится сделать авиабазу 116 домом для будущих новых моделей Rafale, являющихся "ключевыми компонентами" ядерного сдерживания.
База Luxeuil-les-Bains 116 получит для модернизации 1,5 млрд евро и в будущем на ней обустроят две новые эскадрильи Rafale (около 40 самолетов).
"Это 2000 солдат и присоединившихся к нему гражданских лиц к 2035 году", — сообщил Макрон.
Ранее президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что Россия должна взять на себя конкретные обязательства по миру в Украине.
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