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Макрон анонсував розміщення винищувачів на авіабазі поблизу Німеччини

Макрон анонсував розміщення винищувачів на авіабазі поблизу Німеччини

Франція до 2035 року розмістить винищувачі Rafale з гіперзвуковою ядерною ракетою на авіабазі Luxeuil-les-Bains 116 / Фото: reddit.com

За словами президента Франції, це є обовʼязковим під час переламного моменту у геополітиці.

Франція до 2035 року розмістить винищувачі Rafale з гіперзвуковою ядерною ракетою на авіабазі Luxeuil-les-Bains 116, що розташована неподалік кордону з Німеччиною, до 2035 року.

Про це пише BFMTV із посиланням на слова президента Франції Емманюеля Макрона.

Він запевнив, що Париж "збільшить і прискорить" замовлення на Rafale.

Президент також акцентував, що прагне зробити авіабазу 116 домівкою для майбутніх нових моделей Rafale, які є "ключовими компонентами" ядерного стримування.

База Luxeuil-les-Bains 116 отримає для модернізації 1,5 млрд євро і в майбутньому на ній облаштують дві нові ескадрильї Rafale (близько 40 літаків).

"Це 2000 солдатів і цивільних осіб, які доєднаються до нього, до 2035 року", - повідомив Макрон.

Раніше президент Франції Емманюель Макрон заявив, що Росія має взяти на себе конкретні зобов’язання щодо миру в Україні.

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