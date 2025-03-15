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Одна из стран Европы готова направить своих солдат в Украину: но есть условие

Одна из стран Европы готова направить своих солдат в Украину: но есть условие

Итальянский солдат. / Фото: Associated Press

Опять же, важным условием является мандат ООН.

Италия хотела бы получить "четкий мандат ООН" — прежде чем направлять свои войска в миротворческую миссию в Украине. В общем, Рим не против миротворцев.

Об этом заявил депутат от руководящей итальянской партии "Братья Италии" Джанджакомо Каловини, пишет The Guardian.

"Мы абсолютно не против отправления итальянских войск на помощь населению. Я думаю, что на данный момент, наверное, нет войск, способных решить проблему в Украине", — подчеркнул политик.

По его словам, Италия может отправить своих солдат только при наличии четкого мандата ООН. Впрочем, подчеркнул Каловини, "пока это невозможно".

"Мне кажется, что еще рано, и нужно подождать. После решения штаб-квартиры ООН для Италии нет проблем. Впрочем, сейчас для нас очень, очень рано", — подчеркнул итальянский политик.

Напомним, в Бельгии заявили, что отношение Брюсселя к потенциальной военной миссии в Украине "положительное". Впрочем, "осторожное".

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