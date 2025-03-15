Одна из стран Европы готова направить своих солдат в Украину: но есть условие

Италия хотела бы получить "четкий мандат ООН" — прежде чем направлять свои войска в миротворческую миссию в Украине. В общем, Рим не против миротворцев.

Об этом заявил депутат от руководящей итальянской партии "Братья Италии" Джанджакомо Каловини, пишет The Guardian.

"Мы абсолютно не против отправления итальянских войск на помощь населению. Я думаю, что на данный момент, наверное, нет войск, способных решить проблему в Украине", — подчеркнул политик.