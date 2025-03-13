Во дворе школы обнаружили 66 следов динозавров

Ученый говорит, что возраст окаменевших следов – 200 миллионов лет.

В одной из школ Австралии на каменной плите были обнаружены следы динозавров. Плита оставалась незамеченной почти 20 лет.

Об этом сообщает Science Alert.

По словам палеонтолога Энтони Ромилио, на плите остались десятки окаменевших следов, возраст которых оценивается в 200 миллионов лет.

Ромилио отметил, что это "одна из самых высоких концентраций" следов динозавров, обнаруженных в Австралии.

"Это беспрецедентное отражение обилия динозавров, их передвижения и поведения с тех пор, когда в Австралии не было обнаружено ни одной окаменевшей кости динозавра. Такие значительные окаменелости могут оставаться незамеченными в течение многих лет, даже будучи на виду. Невероятно, что такой ценный фрагмент истории этот."

По словам ученого, на плите площадью около одного квадратного метра сохранилось 66 следов динозавров. Они принадлежали динозавру под названием Anomoepus scambus — маленькому и травоядному, передвигающемуся двумя ногами.

Напомним, ученые идентифицировали новый вид динозавров, останки которого были уничтожены во время Второй мировой войны.

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