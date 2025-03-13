У дворі школи виявили 66 слідів динозаврів

Вчений каже, що вік скам'янілих слідів - 200 мільйонів років.

В одній зі шкіл Австралії на кам'яній плиті виявили сліди динозаврів. Плита залишалася непоміченою протягом майже 20 років.

Про це повідомляє Science Alert.

За словами палеонтолога Ентоні Роміліо, на плиті залишилися десятки скам'янілих слідів, вік яких оцінюється у 200 мільйонів років.

Роміліо зазначив, що це "одна з найвищих концентрацій" слідів динозаврів, виявлених в Австралії.

"Це безпрецедентний відбиток достатку динозаврів, їхнього пересування та поведінки від того часу, коли в Австралії не було виявлено жодної скам'янілої кістки динозавра. Такі значні скам'янілості можуть залишатися непоміченими протягом багатьох років, навіть будучи на видноті. Неймовірно, що такий цінний фрагмент історії весь цей час лежав на шкільному дворі", - зазначив Роміліо.

За словами вченого, на плиті площею близько одного квадратного метра збереглося 66 слідів динозаврів. Вони належали динозавру під назвою Anomoepus scambus — маленькому та травоїдному, який пересувався двома ногами.

Нагадаємо, вчені ідентифікували новий вид динозаврів, останки якого було знищено під час Другої світової.

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