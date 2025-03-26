Макрон перелічив зброю, яку отримає Україна від Франції

Допомога включатиме виробництво техніки в Україні завдяки партнерським відносинам з французькими оборонними підприємствами.

Президент Франції Еммануель Макрон оголосив про нову військову допомогу Україні у розмірі 2 млрд євро і назвав зброю, яка потрапить до українських збройних сил.

Про це він говорив на спільній пресконференції після зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським у середу, 26 березня, у Парижі.

"Ця підтримка повинна безпосередньо відповідати першочерговим потребам українських Збройних сил. Це, наприклад, протитанкові ракети MILAN, засоби протиповітряної оборони, ракети, якими оснащені винищувачі "Міраж". Це ракети наземного захисту "Містраль". Це також засоби, які дозволять Україні тримати фронт: бронемашини VAB, AMX 10 RX. Це боєприпаси, включно з дистанційно керованими боєприпасами", - наголосив Макрон.

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Також, за словами французького лідера, ця допомога включатиме виробництво техніки в Україні завдяки партнерським відносинам з французькими оборонними підприємствами.

"Це наше перше зусилля в плані негайної військової підтримки для України", - зазрначив президент Франції.

Нагадаємо, раніше міністр оборони Рустем Умєров повідомив, що Україна обговорює з Францією запуск спільного виробництва зброї, розвиток українського військово-промислового комплексу та збільшення військової допомоги.

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