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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
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72
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На Київщині спрацювала ППО — КОВА

У регіоні триває повітряна тривога.

Протиповітряна оборона

Протиповітряна оборона / © ТСН.ua

В ніч проти 30 березня у Київській області спрацювали сили протиповітряної оборони по ворожих ударних безпілотниках.

Про це йдеться у повідомленні Київської обласної військової адміністрації.

"Повітряна тривога триває. Просимо всіх залишатися в укриттях. В області працює ППО", - йдеться у повідомленні.

Перед цим Повітряні сили повідомили про атаку ворожих уданих БпЛА в регіоні.

Раніше повідомлялося, що Україну в ніч проти 30 березня атакують ворожі безпілотники типу Shahed.

Ми раніше інформували, що російські терористи завдали удару по військовому госпіталю у місті Харків.

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