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На Київщині спрацювала ППО — КОВА
У регіоні триває повітряна тривога.
В ніч проти 30 березня у Київській області спрацювали сили протиповітряної оборони по ворожих ударних безпілотниках.
Про це йдеться у повідомленні Київської обласної військової адміністрації.
"Повітряна тривога триває. Просимо всіх залишатися в укриттях. В області працює ППО", - йдеться у повідомленні.
Перед цим Повітряні сили повідомили про атаку ворожих уданих БпЛА в регіоні.
Раніше повідомлялося, що Україну в ніч проти 30 березня атакують ворожі безпілотники типу Shahed.
Ми раніше інформували, що російські терористи завдали удару по військовому госпіталю у місті Харків.