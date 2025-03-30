Протиповітряна оборона / © ТСН.ua

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В ніч проти 30 березня у Київській області спрацювали сили протиповітряної оборони по ворожих ударних безпілотниках.

Про це йдеться у повідомленні Київської обласної військової адміністрації.

"Повітряна тривога триває. Просимо всіх залишатися в укриттях. В області працює ППО", - йдеться у повідомленні.

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Перед цим Повітряні сили повідомили про атаку ворожих уданих БпЛА в регіоні.

Раніше повідомлялося, що Україну в ніч проти 30 березня атакують ворожі безпілотники типу Shahed.

Ми раніше інформували, що російські терористи завдали удару по військовому госпіталю у місті Харків.