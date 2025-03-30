Міноборони США звільнить до 80 тисяч свого персоналу

Пентагон готує масові звільнення / © Associated Press

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Міністерство оборони Сполучених Штатів планує значне скорочення свого персоналу в межах заходів щодо зменшення державних витрат.

Про це інформує Bloomberg.

Видання повідомляє, що у лютому Міноборони США оголосило про плани скоротити від 5% до 8% свого цивільного персоналу. Наразі у відомстві працюють 950 тисяч цивільних осіб. Таким чином під скорочення можуть потрапити до 76 тисяч працівників.

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Журналісти пишуть, що міністр оборони США Піт Гегсет вже підписав меморандум, який передбачає низку заходів для реалізації цього плану. Пентагон розглядає можливість впровадження програми відкладеного виходу у відставку, а також пропонує добровільний достроковий вихід на пенсію цивільним службовцям, які мають на це право.

У документі не вказується точна цифра співробітників, які будуть звільнені, однак Гегсет підтвердив свою рішучість підтримати ініціативу президента Дональда Трампа зі зменшення чисельності працівників.

Також голова Пентагону доручив підготувати й надати йому пропозиції щодо "майбутньої організаційної структури відомства" керівникам структурних підрозділів Міноборони.

Раніше повідомлялося, що представники Демократичної партії США висловили недовіру міністру оборони після інциденту з додаванням журналіста до секретного урядового чату.

Ми раніше інформували, що США зменшать оборонний бюджет.