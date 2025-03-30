Минобороны США уволит до 80 тысяч своего персонала

Пентагон готовит массовые увольнения / © Associated Press

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Министерство обороны Соединенных Штатов планирует значительное сокращение своего персонала в рамках мер по уменьшению государственных расходов.

Об этом сообщает Bloomberg.

Издание сообщает, что в феврале Минобороны США объявило о планах сократить от 5 до 8% своего гражданского персонала. В настоящее время в ведомстве работают 950 тысяч гражданских лиц. Таким образом, под сокращения могут попасть до 76 тысяч работников.

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Журналисты пишут, что министр обороны США Пит Гегсет уже подписал меморандум, предусматривающий ряд мер по реализации этого плана. Пентагон рассматривает возможность внедрения программы отложенного ухода в отставку, а также предлагает добровольный досрочный выход на пенсию гражданским служащим, имеющим на это право.

В документе не указывается точная цифра сотрудников, которые будут уволены, однако Гегсет подтвердил свою решимость поддержать инициативу президента Дональда Трампа по уменьшению численности работников.

Также глава Пентагона поручил подготовить и предоставить ему предложения по "будущей организационной структуре ведомства" руководителям структурных подразделений Минобороны.

Ранее сообщалось, что представители Демократической партии США выразили недоверие министру обороны после инцидента с добавлением журналиста в секретный правительственный чат.

Мы ранее информировали, что США снизят оборонный бюджет .