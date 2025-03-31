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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Война
Количество просмотров
1637
Время на прочтение
1 мин

Россия ночью обстреляла Украину баллистикой

Сообщается об ударе по Шостке.

Автор публикации
Игорь Бережанский Игорь Бережанский
РФ обстреляла Украину

РФ обстреляла Украину / © Associated Press

В ряде регионов Украины в ночь на 31 марта была объявлена воздушная тревога из-за угрозы применения врагом баллистического вооружения.

Об этом говорится в сообщении воздушных сил.

"Угроза применения баллистического вооружения с северо-восточного направления! Скоростная цель на севере Сумщины в направлении Черниговщины", - говорится в сообщении.

Мониторинговые каналы сообщили, что российские захватчики применили баллистическое вооружение для обстрела Шостки.

Ранее сообщалось, что Украину в ночь на 31 марта атакуют вражеские беспилотники типа Shahed .

Мы ранее информировали, что в Хмельницкой области произошли взрывы при атаке беспилотников .

Дата публикации
Количество просмотров
1637
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