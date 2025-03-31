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Россия ночью обстреляла Украину баллистикой
Сообщается об ударе по Шостке.
В ряде регионов Украины в ночь на 31 марта была объявлена воздушная тревога из-за угрозы применения врагом баллистического вооружения.
Об этом говорится в сообщении воздушных сил.
"Угроза применения баллистического вооружения с северо-восточного направления! Скоростная цель на севере Сумщины в направлении Черниговщины", - говорится в сообщении.
Мониторинговые каналы сообщили, что российские захватчики применили баллистическое вооружение для обстрела Шостки.
Ранее сообщалось, что Украину в ночь на 31 марта атакуют вражеские беспилотники типа Shahed .
Мы ранее информировали, что в Хмельницкой области произошли взрывы при атаке беспилотников .