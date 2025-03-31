Росія вночі обстріляла Україну балістикою

РФ обстріляла Україну / © Associated Press

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У низці регіонів Україні в ніч проти 31 березня була оголошена повітряна тривога через загрозу застосування ворогом балістичного озброєння.

Про це йдеться у повідомленні Повітряних сил.

"Загроза застосування балістичного озброєння з північно-східного напрямку! Швидкісна ціль на півночі Сумщини в напрямку Чернігівщини", - йдеться у повідомленні.

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Моніторингові канали повідомили, що російські загарбники застосували балістичне озброєння для обстрілу Шостки.

Раніше повідомлялося, що Україну в ніч проти 31 березня атакують ворожі безпілотники типу Shahed.

Ми раніше інформували, що у Хмельницькій області сталися вибухи під час атаки безпілотників.