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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Війна
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1657
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Росія вночі обстріляла Україну балістикою

Повідомляється про удар по Шостці.

Автор публікації
Ігор Бережанський Ігор Бережанський
РФ обстріляла Україну

РФ обстріляла Україну / © Associated Press

У низці регіонів Україні в ніч проти 31 березня була оголошена повітряна тривога через загрозу застосування ворогом балістичного озброєння.

Про це йдеться у повідомленні Повітряних сил.

"Загроза застосування балістичного озброєння з північно-східного напрямку! Швидкісна ціль на півночі Сумщини в напрямку Чернігівщини", - йдеться у повідомленні.

Моніторингові канали повідомили, що російські загарбники застосували балістичне озброєння для обстрілу Шостки.

Раніше повідомлялося, що Україну в ніч проти 31 березня атакують ворожі безпілотники типу Shahed.

Ми раніше інформували, що у Хмельницькій області сталися вибухи під час атаки безпілотників.

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