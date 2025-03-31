Шольц про мита США / © Associated Press

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Країни Європи прагніть до всебічної співпраці зі Сполученими Штатами, але якщо у Вашингтоні запровадять мита на сталь та алюміній, то Євросоюз готовий відповісти єдиним фронтом.

Про це заявив канцлер Німеччини Олаф Шольц, інформує Reuters.

На прохання прокоментувати заяви Трампа щодо введення мит на імпортну продукцію, Шольц заявив, що політика президента США «моя країна понад усе» є розширення вільної торгівлі, підвищення конкурентоспроможності та зміцнення технологічного суверенітету. Він підкреслив, що Європа не є наївною чи слабкою, а торгові війни завдають шкоди всім сторонам.

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«Тому я кажу Сполученим Штатам: Метою Європи залишається співпраця. Але якщо США не залишить нам вибору, як, наприклад, з тарифами на сталь і алюміній, ми, як ЄС, відреагуємо як єдине ціле», — наголосив він.

Раніше повідомлялося, що премʼєр-міністр Канади Марк Карні заявив, що країна буде прагнути різко зменшити залежність від Сполучених Штатів, оскільки Вашингтон перестав буди надійним партнером.

Ми раніше інформували, що Трамп оголосив про введення 25% мита на всі імпортовані до США автомобілі.