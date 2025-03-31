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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Мир
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75
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Евросоюз ответит единым фронтом на пошлины США — Шольц

Европа не является наивной или слабой, а торговые войны наносят ущерб всем сторонам.

Автор публикации
Игорь Бережанский Игорь Бережанский
Шольц о пошлинах США

Шольц о пошлинах США / © Associated Press

Страны Европы стремитесь к всестороннему сотрудничеству с Соединенными Штатами, но если в Вашингтоне введут пошлины на сталь и алюминий, то Евросоюз готов ответить единым фронтом.

Об этом заявил канцлер Германии Олаф Шольц, передает Reuters .

По просьбе прокомментировать заявления Трампа о введении пошлин на импортную продукцию, Шольц заявил, что политика президента США «моя страна превыше всего» — расширение свободной торговли, повышение конкурентоспособности и укрепление технологического суверенитета. Он подчеркнул, что Европа не является наивной или слабой, а торговые войны наносят ущерб всем сторонам.

«Поэтому я говорю Соединенным Штатам: Целью Европы остается сотрудничество. Но если США не оставит нам выбора, как, например, с тарифами на сталь и алюминий, мы как ЕС отреагируем как единое целое», — подчеркнул он.

Ранее сообщалось, что премьер-министр Канады Марк Карни заявил, что страна будет стремиться резко снизить зависимость от Соединенных Штатов, поскольку Вашингтон перестал быть надежным партнером .

Мы ранее информировали, что Трамп объявил о введении 25% пошлины на все импортируемые в США автомобили .

Дата публикации
Количество просмотров
75
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