Евросоюз ответит единым фронтом на пошлины США — Шольц

Шольц о пошлинах США / © Associated Press

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Страны Европы стремитесь к всестороннему сотрудничеству с Соединенными Штатами, но если в Вашингтоне введут пошлины на сталь и алюминий, то Евросоюз готов ответить единым фронтом.

Об этом заявил канцлер Германии Олаф Шольц, передает Reuters .

По просьбе прокомментировать заявления Трампа о введении пошлин на импортную продукцию, Шольц заявил, что политика президента США «моя страна превыше всего» — расширение свободной торговли, повышение конкурентоспособности и укрепление технологического суверенитета. Он подчеркнул, что Европа не является наивной или слабой, а торговые войны наносят ущерб всем сторонам.

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«Поэтому я говорю Соединенным Штатам: Целью Европы остается сотрудничество. Но если США не оставит нам выбора, как, например, с тарифами на сталь и алюминий, мы как ЕС отреагируем как единое целое», — подчеркнул он.

Ранее сообщалось, что премьер-министр Канады Марк Карни заявил, что страна будет стремиться резко снизить зависимость от Соединенных Штатов, поскольку Вашингтон перестал быть надежным партнером .

Мы ранее информировали, что Трамп объявил о введении 25% пошлины на все импортируемые в США автомобили .