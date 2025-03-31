Ворог атакував БпЛА Харків / © MIL.IN.UA

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Російські загарбники в ніч проти 31 березня обстріляли Харків БпЛА.

Про це повідомив мер міста Ігор Терехов.

Він заявив, що попередньо удар ворожого БПЛА стався на межі Шевченківського та Київського районів.

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"Точне місце влучання, наслідки та наявність постраждалих уточнюється", - повідомив Терехов.

Раніше повідомлялося, що у низці регіонів Україні в ніч проти 31 березня була оголошена повітряна тривога через загрозу застосування ворогом балістичного озброєння.

Ми раніше інформували, що Україну в ніч проти 31 березня атакують ворожі безпілотники типу Shahed.