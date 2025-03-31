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Вночі Харків атакував ворожий БпЛА — Терехов
Наслідки атаки наразі встановлюються.
Російські загарбники в ніч проти 31 березня обстріляли Харків БпЛА.
Про це повідомив мер міста Ігор Терехов.
Він заявив, що попередньо удар ворожого БПЛА стався на межі Шевченківського та Київського районів.
"Точне місце влучання, наслідки та наявність постраждалих уточнюється", - повідомив Терехов.
Раніше повідомлялося, що у низці регіонів Україні в ніч проти 31 березня була оголошена повітряна тривога через загрозу застосування ворогом балістичного озброєння.
Ми раніше інформували, що Україну в ніч проти 31 березня атакують ворожі безпілотники типу Shahed.