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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Астрология
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Время на прочтение
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Три знака Зодиака, которым сегодня предстоит принять важное решение

Первая половина дня буквально пропитана негативной лунной энергией, которая делает людей раздражительными и агрессивными, но, несмотря на необходимость держать эмоции под контролем, все-таки придется вести привычный для начала рабочей недели образ жизни – работать, выполнять поставленные начальством задачи – в том числе, и принимать важные решения.

Автор публикации
Мила Королева Мила Королева
Гороскоп

Гороскоп / © Credits

Сегодня, 31 марта, принимать серьезные решения предстоит представителям всех знаков Зодиака, но на трех из них из них в этом смысле ляжет особая ответственность.

Лев

Львам, которые всегда уверенно идут вперед, сегодня необходимо определиться с направлением, в соответствии с которым они должны двигаться в профессиональном направлении. Главное, отключить эмоции, которые могут помешать думать, и принять единственно верное решение.

Дева

У Дев, как у одного из самых расчетливых Знаков, проблем с принятием решений, как правило, не возникает – они точно знают, чего хотят, и, самое главное, как этого добиться. Нынешний день только добавит им уверенности в своих силах и правильности выбранного пути.

Весы

Весам принятие решений, как правило, дается трудно – постоянные колебания не дают им возможности остановиться на чем-то одном. Но сегодня им удастся довольно быстро – и безошибочно – просчитать все факторы «за» и «против» и сделать единственно правильный выбор.

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