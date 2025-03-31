- Дата публикации
-
- Категория
- Украина
- Количество просмотров
- 906
- Время на прочтение
- 1 мин
Враг массированно атакует Житомир ударными БпЛА
Сообщается, что БПЛА атакуют город с разных сторон.
Российские захватчики в ночь на 31 марта осуществляют массированный обстрел ударными беспилотниками Житомира и области.
Об этом говорится в сообщении воздушных сил.
«Житомир! В вашем направлении враждебны БПЛА! Находитесь в укрытиях!» - говорится в сообщении.
Мониторинговые каналы сообщили, что более 10 вражеских беспилотников атакуют город по разным направлениям.
"Житомир отбивается от 10 мопедов с разных сторон, уже осталось меньше", - говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что в ряде регионов Украины в ночь на 31 марта была объявлена воздушная тревога из-за угрозы применения врагом баллистического вооружения.
Мы ранее информировали, что Украину в ночь на 31 марта атакуют вражеские беспилотники типа Shahed .