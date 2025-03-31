Враг массированно атакует Житомир ударными БпЛА

Житомир под атакой БпЛА

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Российские захватчики в ночь на 31 марта осуществляют массированный обстрел ударными беспилотниками Житомира и области.

Об этом говорится в сообщении воздушных сил.

«Житомир! В вашем направлении враждебны БПЛА! Находитесь в укрытиях!» - говорится в сообщении.

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Мониторинговые каналы сообщили, что более 10 вражеских беспилотников атакуют город по разным направлениям.

"Житомир отбивается от 10 мопедов с разных сторон, уже осталось меньше", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что в ряде регионов Украины в ночь на 31 марта была объявлена воздушная тревога из-за угрозы применения врагом баллистического вооружения.

Мы ранее информировали, что Украину в ночь на 31 марта атакуют вражеские беспилотники типа Shahed .