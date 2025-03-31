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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
Количество просмотров
906
Время на прочтение
1 мин

Враг массированно атакует Житомир ударными БпЛА

Сообщается, что БПЛА атакуют город с разных сторон.

Автор публикации
Игорь Бережанский Игорь Бережанский
Житомир под атакой БпЛА

Житомир под атакой БпЛА

Российские захватчики в ночь на 31 марта осуществляют массированный обстрел ударными беспилотниками Житомира и области.

Об этом говорится в сообщении воздушных сил.

«Житомир! В вашем направлении враждебны БПЛА! Находитесь в укрытиях!» - говорится в сообщении.

Мониторинговые каналы сообщили, что более 10 вражеских беспилотников атакуют город по разным направлениям.

"Житомир отбивается от 10 мопедов с разных сторон, уже осталось меньше", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что в ряде регионов Украины в ночь на 31 марта была объявлена воздушная тревога из-за угрозы применения врагом баллистического вооружения.

Мы ранее информировали, что Украину в ночь на 31 марта атакуют вражеские беспилотники типа Shahed .

Дата публикации
Количество просмотров
906
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