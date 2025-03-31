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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
906
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1 хв

Ворог масовано атакує Житомир ударними БпЛА

Повідомляється, що БпЛА атакують місто з різних сторін.

Автор публікації
Ігор Бережанський Ігор Бережанський
Житомир під атакою БпЛА

Житомир під атакою БпЛА

Російські загарбники в ніч проти 31 березня здійснюють масований обстріл ударними безпілотниками Житомира та області.

Про це йдеться у повідомленні Повітряних сил.

«Житомир! У вашому напрямку ворожі БпЛА! Перебувайте в укриттях!» — йдеться у повідомленні.

Моніторингові канали повідомили, що понад 10 ворожих безпілотників атакують місто з різних напрямків.

«Житомир відбивається від 10 мопедів із різних боків, вже залишилося менше», — йдеться у повідомленні.

Раніше повідомлялося, що у низці регіонів Україні в ніч проти 31 березня була оголошена повітряна тривога через загрозу застосування ворогом балістичного озброєння.

Ми раніше інформували, що Україну в ніч проти 31 березня атакують ворожі безпілотники типу Shahed.

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