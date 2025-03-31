Историк объяснил, почему у России нет шансов победить Украину

Историк о войне / © Associated Press

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Россия за всю свою историю не выиграла ни одной войны без помощи союзников, продолжавшейся более одного года.

Об этом в эфире Эспрессо рассказал историк, офицер 3-й ОШБр Александр Алферов.

Он заявил, что Россия не способна продолжать войну как государство.

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"Это государство-спринтер в ведении войны. Это быстрые реакции, когда они пытаются как можно скорее массой захватить территории. Масса же не является универсальным солдатом, в такой системе человека в армии нет. Это система построена на пушечном мясе. Соответственно такая система рассчитана на то, чтобы "забрасывать противника шапками". Россия не способна воевать на длинной дистанции", – объяснил Алферов.

По его словам, Россия не сдана вести длительную войну без помощи союзников и не выиграла ни одной подобной войны за всю свою историю.

"Примером этому являются все те войны, где она задерживалась более двух лет. В том числе после "3 дней захвата Киева" россияне пошли просить оружие в Иран. Затем же начали получать помощь от КНДР. Они говорят, что будут биться, но у них настолько слабо развита логистика и понимание корпоративной этики, которые могут катапультировать часть армии. Все те войны, где Россия держалась от года до полутора без союзников, она проигрывала. Это примеры ленд-лиза, который она выпрашивала чуть ли не на коленях, затем отрыть второй фронт во время Второй мировой войны», – добавил он.

Ранее сообщалось, что министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский заявил, что угроза российской агрессии будет существовать до тех пор, пока хозяином Кремля остается Путин или пока в России не иссякнут человеческие и материальные ресурсы .

Ранее мы информировали, что эксперт прокомментировал возможность масштабного наступления РФ.