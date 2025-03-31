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Историк объяснил, почему у России нет шансов победить Украину
Россия исторически не сдана вести длительную войну без помощи союзников.
Россия за всю свою историю не выиграла ни одной войны без помощи союзников, продолжавшейся более одного года.
Об этом в эфире Эспрессо рассказал историк, офицер 3-й ОШБр Александр Алферов.
Он заявил, что Россия не способна продолжать войну как государство.
"Это государство-спринтер в ведении войны. Это быстрые реакции, когда они пытаются как можно скорее массой захватить территории. Масса же не является универсальным солдатом, в такой системе человека в армии нет. Это система построена на пушечном мясе. Соответственно такая система рассчитана на то, чтобы "забрасывать противника шапками". Россия не способна воевать на длинной дистанции", – объяснил Алферов.
По его словам, Россия не сдана вести длительную войну без помощи союзников и не выиграла ни одной подобной войны за всю свою историю.
"Примером этому являются все те войны, где она задерживалась более двух лет. В том числе после "3 дней захвата Киева" россияне пошли просить оружие в Иран. Затем же начали получать помощь от КНДР. Они говорят, что будут биться, но у них настолько слабо развита логистика и понимание корпоративной этики, которые могут катапультировать часть армии. Все те войны, где Россия держалась от года до полутора без союзников, она проигрывала. Это примеры ленд-лиза, который она выпрашивала чуть ли не на коленях, затем отрыть второй фронт во время Второй мировой войны», – добавил он.
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