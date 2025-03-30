ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
Количество просмотров
1582
Время на прочтение
1 мин

«Шахеды» атаковали Украину: где гремели взрывы и какие регионы пострадали

ПВО работала в ряде областей.

Автор публикации
Анастасия Павленко Анастасия Павленко
Россияне каждый день бьют по Украине

Россияне ежедневно бьют по Украине / © Getty Images

В ночь на 30 марта 2025 года оккупанты снова атаковали Украину. Захватчики выпустили более ста беспилотников.

Об этом сообщили в Воздушных силах Украины.

«С 20.00 29 марта противник атаковал баллистической ракетой из Ростовской области и 11 ударными БпЛА типа «Shahed» и беспилотниками-имитаторами разных типов», — говорится в сообщении.

По состоянию на 09.00 подтверждено сбитие 65 «Shahed» на севере, юге, востоке и в центре страны.

«65 вражеских беспилотников-имитаторов — локационно потеряны (без негативных последствий). В результате российской атаки пострадали Харьковщина, Сумщина, Одесчина и Донетчина», — добавили в ведомстве.

Ранее сообщалось, что после атаки по Днепру 28 марта количество жертв возросло.

Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie