- Дата публикации
-
- Категория
- Украина
- Количество просмотров
- 1582
- Время на прочтение
- 1 мин
«Шахеды» атаковали Украину: где гремели взрывы и какие регионы пострадали
ПВО работала в ряде областей.
В ночь на 30 марта 2025 года оккупанты снова атаковали Украину. Захватчики выпустили более ста беспилотников.
Об этом сообщили в Воздушных силах Украины.
«С 20.00 29 марта противник атаковал баллистической ракетой из Ростовской области и 11 ударными БпЛА типа «Shahed» и беспилотниками-имитаторами разных типов», — говорится в сообщении.
По состоянию на 09.00 подтверждено сбитие 65 «Shahed» на севере, юге, востоке и в центре страны.
«65 вражеских беспилотников-имитаторов — локационно потеряны (без негативных последствий). В результате российской атаки пострадали Харьковщина, Сумщина, Одесчина и Донетчина», — добавили в ведомстве.
Ранее сообщалось, что после атаки по Днепру 28 марта количество жертв возросло.